透過雙眼閱讀、行腳巷弄，去感受台北的飲食薈萃，是我在繁忙工作之餘，最不能放棄的療癒與放鬆。我喜歡吃冷熱各有特色的江浙菜，對於甜點有著龜毛挑剔的嚴苛標準，不怎麼愛喝手搖飲，卻對苦甘回喉的青草茶特有感情，現在，讓我們帶著《國宴與家宴》、《挪威的森林》與《採集人的野帳》這三本書，出發去追尋台北巷弄間的好味道。

王宣一的《國宴與家宴》描述了自家日常的江浙菜樣貌，包括獅子頭、烤麩、菜飯等經典菜式，都能在「秀蘭小館」尋到相似之味。

王宣一的《國宴與家宴》描述了自家日常的江浙菜樣貌，包括獅子頭、烤麩、菜飯等經典菜式，都能在「秀蘭小館」尋到相似之味。 (2)

走讀王宣一的家常菜之味

美食作家王宣一在《國宴與家宴》裡， 如秋陽爽朗般記錄了她母親所主持、料理的餐桌日常，書中除了對母親的追憶與餐桌風景外，她著名的家傳紅燒牛肉等五道江浙食譜，開啟我對江浙菜的好奇與認識，也讓讀者一親杭州世家飲宴的繁複細緻。

王宣一以此書記憶她的永康街童年，和她那通曉人情世故的母親的溫暖，成為台灣當代飲食書寫的經典。例如台灣四季盛產的茄子，台菜的家常表現多以厚油和醬油紅燒， 再飾以九層塔獨特的芳香。王宣一筆下的茄子料理則別有「隱藏的滋味」，從《紅樓夢》劉姥姥吃到的那一盤看起來「沒什麼」的茄子，「其實裡面加添了雞油、雞胸肉、蘑菇、核果、新筍、五香豆乾、雞爪子等等，眾多根本看不見的材料去煨、去蒸、去燜出來的」，透過作家的筆，那個時代的飲食和風土遂鮮明立體了起來。《國宴與家宴》娓娓細述五〇、六〇年代江浙家庭在台北的質樸安穩浮光，讀來讓人時而莞爾，時而懷想。

為了接近王宣一書中的味道，除了跟著她的食譜自己動手做，我也喜歡時不時和家人到永康街小巷裡的「秀蘭小館 」，享受江浙菜的濃郁與鮮美。秀蘭小館豐儉由人，你可以只外帶一個菜飯便當，走到幾分鐘路程外的永康公園，坐在老樹下，品嘗菜飯便當的清雅。也可以多人多點幾道菜，獅子頭、烤麩、燻魚、清蒸臭豆腐、蝦仁甜豆、醃篤鮮……都是老饕的推薦。

秀蘭小館隱身在永康街蛋黃區小邊陲，那老公寓一樓的老派低調，就和端上來的菜一樣，不張揚不顯眼，滋味卻讓人讚嘆。

村上春樹作品《挪威的森林》裡的草莓蛋糕，除了承載幸福美味，也囊括了青春與浪漫。（圖／法朋烘焙）

品嘗村上的草莓蛋糕理論

飯後想吃甜？沒問題，我們去「法朋」！《挪威的森林》是日本作家村上春樹三十幾年前的創作，至今仍受喜愛與關注。小說中最明亮的存在便是女孩小林綠，她的「草莓蛋糕理論」讓戀人們印象深刻。故事中，綠和主人翁渡邊藉由一塊草莓蛋糕談論彼此的愛情觀，綠在書中打了一個比方，她希望心愛的男孩能應自己所求、放下手邊一切為她去買一塊草莓蛋糕，男孩氣喘吁吁地買回來後，她可以很任性地說：「嗯，我已經不想吃這個了」，然後把它往窗外一扔，「我所追求的是這樣的東西」綠說。 年輕時我是站在綠這邊的，正是愛情裡這種「純粹的任性」讓人痴狂，然而現在的我，無論如何是捨不得把愛人放下一切，跑去買回來的草莓蛋糕給扔往窗外啊。

每每想到村上書中的草莓蛋糕，我會走到位於仁愛路四段巷內的「法朋烘焙」，這裡有隨著四季更迭的新鮮豐美水果，所烘出一個又一個讓甜點愛好者心心念念的蛋糕。冬日紅豔豔、酸甜平衡、香氣濃郁的草莓鮮奶油蛋糕是排隊大熱門；夏日的芒果、無花果、水蜜桃蛋糕，則展現台灣果農卓越的種植技術和師傅純熟的烘焙藝術……在法朋，永遠盈滿了季節的驚喜。

體驗英張筆下的草藥香

享用過了正餐和甜點，也可以帶著台灣漫畫家英張的《採集人的野帳》去大稻埕散晃。《採集人的野帳》是台灣第一部植物採集漫畫，為讀者揭開日本大正時期「植物採集人」的神祕日常面紗。書中男主角是大稻埕草藥行之子許涼山，他顧店時不慎燒毀日本植物學者佐佐木慎一珍貴的採集成果，因而被送到腊葉館（位於今台北植物園內）勞動贖罪，百年前的採集大歷史，於焉展開。

《採集人的野帳》將台灣民間已逐漸為人所淡忘的野草採集和調配酌飲故事，畫為一格又一格的漫畫，畫中暗藏植物學的田野調查趣味，把科普知識織匯入一個又一個小方格，打破讀者對漫畫的既定想像，讓熱愛植物的我讀得興味盎然，決定去大稻埕散步。

位於永樂布業商場旁的「姚德和青草號」是有70 年歷史的老店，站在店門前，深吸一口漫漾而來的濃郁青草香，點一杯70 年來味道不變的涼方，一邊啜飲，一邊走在古典與新潮交錯的老街，那台北霞海城隍廟的香火故事，和周邊小店鋪訴說的小時光，使隱身其後的姚德和，讓人夏也去，冬也回。

大稻埕至今仍有好幾家老字號青草店活躍著，和當代機器大量生產的手搖飲不同，老派青草店仍堅守古法，以人工熬煮一壺又一壺的各種青草飲，那野草的芳香、鮮明的苦味夾帶著喉韻的回甘，夏日來涼的、冬日喝熱的，是於此散步的標配。姚德和也辦過有趣的活動，讓小朋友體驗抓藥材、摺藥包，在一陣手忙腳亂中，學會秤重、摺藥包、綁繩、貼紅紙，孩子們於是更牢牢記住了青草茶、苦茶、蘆薈茶、茅根茶的時代意義與味道。

秋天的風正習習拂起，勾起愛書人和愛吃鬼心緒，讀書、品美食、散步是台北人最不寂寞的日常，換上心愛的球鞋，去走走吧。

漫畫《採集人的野帳》以大稻埕的草藥行為故事舞台，對於內容場景有興趣的讀者，不妨前往大稻埕飲用一杯清涼的野草茶，讓自己更加沉浸於故事中。（攝影／莊智淵）

漫畫《採集人的野帳》以大稻埕的草藥行為故事舞台，對於內容場景有興趣的讀者，不妨前往大稻埕飲用一杯清涼的野草茶，讓自己更加沉浸於故事中。（攝影／莊智淵） (2)

本文作者： 番紅花

(本文摘自《台北畫刊9月號644期》)