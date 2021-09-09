新冠病毒不斷出現新變種病毒，近期 WHO 發佈每週流行病學更新，再新增一需留意變異株（Variants of Interest VOI）Mu，並指出因為 Mu 變種帶有一系列突變，具有免疫逃逸（immune escape）的能力，因此接受疫苗引發中和抗體的保護能力恐會失效。

●Mu 變異株全球傳染現況

Mu 變異株（B.1.621）最初於 2021 年 1 月在哥倫比亞被發現，至今已經傳染至 43 個國家，累積至少有 4700 名染疫者。儘管 Mu 病毒全球盛行率目前小於 1%，但其在南美洲不斷傳染擴散，哥倫比亞新冠患者有 39% 為 Mu 病毒感染，厄瓜多也有 13% 為 Mu 病毒染疫者，佔據厄瓜多過去一個月以來進行基因定序的病毒樣本數 9%。

除了南美洲，美國與歐、亞洲也已傳出感染案例，美國目前至少有 2011 名確診者受 Mu 病毒感染，其中有 348 名患者在加州染疫。英國已經出現至少 45 名感染者。亞洲方面，香港有 3 例 Mu 病毒確診者，台灣更在 9 月 2 日出現首例感染個案，且確診者已接受過兩劑輝瑞-BioNTech 疫苗。

●傳播力更強？突破疫苗保護力？

Mu 變種病毒帶有 P681H 突變位點，這個突變最早是在 Alpha 變種病毒中被確認的，而它也是使得病毒帶有更強傳染力的核心突變位，意味著 Mu 變種可能也具有高傳染力。

此外，Mu 變種還帶有 E484K、K417N 突變，這兩項突變能讓病毒閃躲與抗體結合，因此有些疫苗種類可能對 Mu 變種沒有預防效果，這也是接種過兩劑疫苗者仍確診的可能原因。

近期一項發表於《Journal of Medical Virology》研究指出，接種輝瑞-BioNTech 疫苗可產生對 Mu 變異株強健（robust） 保護力，但相較其他變種病毒，保護力仍較低。此外，仍需要更多研究才能確認 Mu 變異株會不會突破確診者現有的免疫力、以及其突變位是否與傳染率或致死率相關。

目前 WHO 列為需留意變異株除了有新增的 Mu，還有 Eta（B.1.525）、Iota（B.1.526）、Kappa （B.1.617.1）、Lambda（C.37）四種變異株。