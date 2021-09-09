不說你可能不知道，在瑞士的大街小巷，即使你不認識對方，但是只要藉由車牌就能立即辨別這台車是從哪裡來，而猜到是何處的居民、講什麼語言，車牌其實透露著許多車主的訊息。

關於瑞士的車牌

十九世紀末，巴賽爾地區要求機動車輛安裝車牌，其他州隨後跟進這項制度。到了一九○五年，瑞士全國統一實施牌照登記系統。目前車牌的號碼編制方式，便是從一九三三年延續到今日。標準的瑞士車牌，是由二個英文字母加上數字的組合，英文字母代表26州的縮寫，數字是從1到6位數的序號。

所以從車牌的字母縮寫，就能判斷車主住在哪裡。根據瑞士法律，車輛登記的地址就是停放過夜的地方，而且一個月內要超過兩個周末以上。這樣一來，基本上就是車主居住的地方。

瑞士車牌前、後的大小不一樣，前方一定都是長方形，尺寸比後面的小約三分之一，後面的車牌還有正方形的款式，民眾在申請牌照的時候，可以依照車形挑選搭配。後車牌的左右兩側，分別還有紅底白十字的瑞士國徽和州旗的圖樣，形成瑞士車牌的最大特色。

認人不認車

瑞士車牌是認人不認車，換新車後照樣能使用原本的車牌，除非是搬到其他州居住，車牌才需要更換。因此即使你同時擁有二輛車，只要有一張車牌即可。如果今天心血來潮想換車出門，自己把車牌抽出來，掛到另一台車上就好。正因為車牌代表著個人身分，某些號碼自然變得搶手。

雖然瑞士人不迷信所謂的吉祥數字，但特殊的車牌仍然是炙手可熱。想要擁有指定號碼的人，可以向監理所提出申請。倘若你要求的號碼還沒發出去，只需要付點額外費用，便能有這組號碼。萬一已經歸他人所擁有，他們還會代你向對方詢問是否願意轉讓，通常雙方同意就能進行移交手續。

瑞士車牌的號碼，代表發行的先後順序，也就是說車牌數字越少，發牌的年代越久遠。有些家庭甚至還會將珍貴號碼的車牌當作遺產，世世代代傳承下去。例如像數字低的特殊車牌，甚至還有人競標搶價，二○一八年《ZG-10》的車牌就曾經以二十三萬三千瑞郎的高價賣出，是目前市場上交易車牌的最高紀錄。

特殊的車牌

除了普通家用車輛的白色車牌外，偶爾還能看到一些特殊顏色的車牌。藍色是鏟雪車或工程車、綠色是農用車、黃色的是小型摩托車；軍方的車牌是黑色，而且英文字母是M開頭，不使用各州字母的縮寫。至於各國大使館的配車，最前面是CC、CD及AT的縮寫，再接上各州的代碼。認識瑞士的各種車牌號碼後，你就知道這輛車上坐著哪一號人物了。

小型摩托車的黃色車牌。(圖／《瑞士幸福式》創意市集)

工程車的車牌是藍色。(圖／《瑞士幸福式》創意市集)

(本文摘自《瑞士幸福式》/創意市集)

【內容簡介】

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【作者簡介】

Ricky

生長於台灣嘉義，大學雖然主修經濟，但是因為對於語言有濃厚的興趣，曾經修過法文及義大利文課程。旅居歐洲的日子裡，除了在法國待了3年的時間，之後就一直住在瑞士南部的貝林佐那（Bellinzona），工作領域包括寫稿、帶團、經營民宿等多元的斜槓人生。

在瑞士生活、跟瑞士人結婚，對於這個生活大半輩子的國度，儼然已經成為第二個故鄉。由於工作的關係，經常跑遍瑞士各地，接觸到不同地區的人們和文化。

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目前已出版《個人旅行．瑞士》、《開始在瑞士自助旅行》、《開始在歐洲自助旅行》、《瑞士玩不膩：行程規劃書》、《人生夢想清單！一生至少要去一次的歐洲最美城市》、《人生夢幻絕景！一生至少要去一次的歐洲最美小鎮》等10本書籍。