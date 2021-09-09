不管是住在社區大樓，還是獨棟的透天別墅，多數瑞士居民都非常遵守規矩。其中一股規範人們的無形力量，就是打小報告的風氣，尤其鄉下很多退休老人平時喜歡看著窗外，有意無意地監視自家周遭的一舉一動。

習慣有規範的生活

瑞士良好的居住環境，是有賴全民共同努力的成果，這句話一點都不誇張。因為萬一哪天不遵守規矩的話，小心！去檢舉你的人說不定就是隔壁鄰居。往好的方面思考，這樣的行為是彼此互相監督，提醒自己凡事得小心謹慎；不過往壞處想，怎麼好像活在白色恐怖的年代。

窗邊假人。(圖／《瑞士幸福式》創意市集)

隨便亂停車、垃圾回收沒做好等小違規事件，似乎不是什麼太嚴重的事，不過有很多瑞士的長輩生性雞婆，會樂意主動打檢舉電話。也許這些民眾為了維護周遭環境，而不自覺地變成義工糾察隊。但是別人家裡面的私事，諸如花園太雜亂、小孩的衣服沒穿好、懷疑假結婚等情況，被鄰居關心的案例時常耳有所聞。

先姑且不論他們為什麼愛管閒事，至少可以確定的一點，在這種全民制約的壓力下，迫使大家更會注意自己的行為。許多人的觀念裡，認為沒有妨礙到他人的權益下，就是可以接受的範圍！可是一旦讓中規中矩的瑞士人看不慣的行為，經常看見老伯伯或老太太，熱心地挺身而出去糾正他人。

如此嚴謹的社會環境，造就民眾懂得自動自發地守秩序，不免讓人感到隨時有成千上萬隻眼睛盯著你的所做所為，「敦親睦鄰，守望相助」這句口號，在瑞士絕對是發揮到極致。

辦公室也得注意「抓耙子」

這種告密檢舉的風氣，並不侷限在住家周邊，連辦公室身邊的同事也可能成為「抓耙子」。瑞士超過七○％的公司都有合法的申訴舉報管道。雖然這樣的做法是監督工作上的效率，並且防止腐敗或違反職業道德的行為，但依然有小部分是因為個人的厭惡而惡意檢舉。

根據監控貪汙腐敗的國際透明組織（Transparency International）評比，瑞士企業的「清廉印象指數」幾乎每年都位居世界前五名的位置。由此可見，告密的風氣讓瑞士人不僅在居家生活上一絲不苟，連工作上也相當潔身自愛，因為糾察隊員就在你我的身邊。

(本文摘自《瑞士幸福式》/創意市集)

【內容簡介】

旅歐人氣部落客Ricky，瑞士代表性人物，深耕當地20年，首次書寫在瑞士生活、文化的不同面貌，天堂的國度零距離觀察！

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★有很多規矩得遵守，一不小心就會觸碰地雷！10點洗澡的規定、不能沒有的鑰匙、愛告密檢舉、家裡沒有洗衣機、不愛被讓座…

★異想不到的生活日常：出國買菜還能退稅、家家戶戶有防空洞、資源真的有回收、從車牌看隱私、搭火車看人性、無所不讓的人生哲學…

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瑞士，住著住著就愛上了！人氣作家Ricky移居20年最貼身的私房手記！

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●飲食吃什麼？醇美醉人的巧克力、假日早餐吃辮子麵包、香郁濃厚的起司鍋、不中式的中式火鍋…

●節慶玩什麼？迎接春天降臨的「燃燒吧！雪人」、全民狂歡的嘉年華會、聖尼古拉節…

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人口不到一千萬、被大國包夾、由多元民族組成的山區小國，

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【作者簡介】

Ricky

生長於台灣嘉義，大學雖然主修經濟，但是因為對於語言有濃厚的興趣，曾經修過法文及義大利文課程。旅居歐洲的日子裡，除了在法國待了3年的時間，之後就一直住在瑞士南部的貝林佐那（Bellinzona），工作領域包括寫稿、帶團、經營民宿等多元的斜槓人生。

在瑞士生活、跟瑞士人結婚，對於這個生活大半輩子的國度，儼然已經成為第二個故鄉。由於工作的關係，經常跑遍瑞士各地，接觸到不同地區的人們和文化。

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目前已出版《個人旅行．瑞士》、《開始在瑞士自助旅行》、《開始在歐洲自助旅行》、《瑞士玩不膩：行程規劃書》、《人生夢想清單！一生至少要去一次的歐洲最美城市》、《人生夢幻絕景！一生至少要去一次的歐洲最美小鎮》等10本書籍。