根據世界中風組織(World Stroke Orginization)之資料指出，腦中風在全球死因排第二位，也是致殘的主因，每人一生中將有四分之一的機率會發生中風，而2020年預期有1450萬人罹患腦中風，其中550萬位患者將致死；整體數據而言，全球有8千萬人曾罹患腦中風倖存下來。

●腦中風是高死亡率、致殘率 缺血性是最常見類型

世界中風組織表示，腦中風是高死亡率與致殘率的疾病，但幾乎所有的腦中風是可以避免的。由於腦中風常留下許多後遺症，而成為台灣國人慢性殘障最重要的原因，有三分之一將造成終身殘廢，三分之一中度殘廢，生活部分需仰賴他人照顧，剩餘三分之一則為輕度功能障礙，即使可以回歸社會和自我生活照顧，身體動作已大不如前。

林口長庚紀念醫院教授級主治醫師李宗海醫師表示，腦血管疾病，俗稱腦中風，是指腦內某區的血管突發性地發生破裂或阻塞，使得腦內受壓迫、腦細胞因缺血而死亡損傷，而缺血性腦中風是最常見的中風類型，如腦血栓、腦栓塞、暫時性腦缺血，占70至80%。

●父系罹患中風風險高 後天危險因子可改變

台灣在1982年前腦中風高居十大死因首位，但在2016以後位居第四，顯見台灣群體對腦中風病識的提升。

李宗海指出，55歲以上患者，每增加10年，與健康人士相較，中風的發病風險將會提升50%；先前曾中風，發生心臟病的機率提高2至3倍，再次復發的機率更是正常人的9倍；而家族史中如父系罹患中風，風險是2.4倍，母系罹患則是1.4倍。

年齡、性別、種族、腦中風病史與家族史中有腦血管及心血管疾病病史，都是不可改變的危險因子，但抽菸、飲食、生活習慣、肥胖、酒精及藥物濫用、三高、高尿酸、糖尿病、心律不整、頸動脈病變都是可以改變的危險因子。

●腦部不同部位 急性腦中風常見症狀

‧右大腦中風：忽略患側肢體、左側肢體無力或麻痺、左側視野障礙、眼球偏向右邊

‧左大腦中風：失語症、右側肢體無力或麻痺、右側視野障礙、眼球偏向左邊

‧腦幹或小腦中風：意識障礙、步態不穩、暈眩頭昏、複視、眼球震顫、吞嚥困難、口齒不清

●大腦腦中風治療黃金期約為8小時 小腦、腦幹為24小時

李宗海提及，大腦腦中風治療黃金期約為8小時，小腦、腦幹為24小時，儘速就醫請專業醫師提供評估與治療方式是關鍵，不同部位的中風，在治療時間窗與方式可能都不盡相同。

急性中風的處理方式，在3小時內經醫師評估後投放靜脈血栓溶解劑、3至6小時則是使用動脈血栓溶解劑或機械性溶栓治療（衛生署未核准），超過6小時則以抗血小板劑、抗凝血劑或肝素進行治療；李宗海補充，過往多以時間來評估處置方式，但靜脈血栓溶劑臨床有腦出血風險。