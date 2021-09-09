想要吃得健康，食材新鮮只是第一步，如何正確料理也是重點。燙青菜比炒菜或微波，更能保留青菜的維生素？吃花生時先把花生膜揉掉，比較不傷胃？10個讓料理更營養的小撇步，趕快學起來！

●做菜10撇步 營養價值衝到最高點

1.善用鐵鍋：用鐵鍋煮番茄、蘋果、檸檬等酸性食物，可提升鐵質吸收率超過20倍。

2.大蒜慢下鍋：切大蒜後先放置一旁10~15分鐘後再煮，可減少高溫破換營養素程度。

3.花椰菜別水煮：水煮會讓維生素C流失34%；微波可保留超過9成維生素C。

4.紅蘿蔔先煮再切：水煮後再切，所含的抗癌複合物比先切再煮多了四分之一。

5.番茄煮熟更能護心：煮過後釋出的茄紅素比生番茄多，且較容易被吸收。

(圖/康健雜誌提供)

(圖/康健雜誌提供)

6煮雞湯加檸檬、醋或番茄：會讓肉湯裡的鈣質增加64%。

7.馬鈴薯別急著削皮：表皮有許多維生素和礦物質，用水沖並刷洗乾淨就能料理。

8.花生膜預防胃出血：中醫師眼中非常好的止血藥，具抗凝血作用。

9.冬瓜皮利尿：只要把皮刷洗乾淨，冬瓜連皮帶肉一起煮，利尿解熱效果更佳。

10.快速炒肉絲比燉肉多保留維生素：肉類炒太久質地會變老、維生素B群流失。