關節疼痛是相當常見的日常毛病，特別是隨著年紀增長更容易出現。不過有時關節疼痛未必只是關節問題，相信多數民眾都有聽過「類風濕性關節炎」，台南市立醫院家庭醫學科盧泰潤醫師提醒，民眾若有發現症狀，應盡早就醫確認並治療，因為類風濕性關節炎不僅傷害關節，甚至可能引起心肌炎。

●類風濕性關節炎好發族群，中年女性更要注意！

盧泰潤醫師表示，類風濕性關節炎為一種全身性的自體免疫疾病，因不明原因使得自體免疫攻擊關節，確切病因尚未明確，還有待研究。

醫師解釋，免疫系統在一般正常的情況下會保護身體、攻擊病毒及細菌等有害物質，但因不明原因而起的自體免疫疾病，免疫系統會攻擊人體，類風濕性關節炎就是其中之一，免疫細胞會大量進入關節滑膜，並進一步侵入關節軟骨及硬骨，進而形成發炎反應。

值得注意的是，類風濕性關節炎的風險族群，因不少人對自體免疫疾病的認知為一種遺傳疾病，認為是自小就有，但其實最常見的風險族群為中年女性。

盧泰潤醫師解釋，遺傳、家族史確實是重要的風險因子，但其實類風濕性關節炎多的是上了中年才出現。也就是說，患者確實有受到遺傳，但年幼、成人階段沒有發病，在中年的時候出現，特別是女性族群又更為常見。

(圖/今健康提供)

●類風濕性關節炎３大症狀，兩側關節一起痛速就醫！

盧泰潤醫師指出，類風濕性關節炎症狀以末梢的小關節最為常見，如手掌關節，且往往會成雙成對的出現，其為主要特色，如左手及右手一起出現。患者除了疼痛以外，也會出現紅、腫、熱的情況，且也易出現關節僵硬，此情況與早上起床身體僵硬的退化性關節炎不同，退化性關節的身體僵硬通常過幾分鐘就會結束，但類風濕性關節炎患者往往過一至兩小時關節還持續僵硬。

●類風濕性關節炎未妥善治療，嚴重恐引心肌炎！

類風濕性關節炎因為全身性自體免疫疾病，除了關節症狀外，身體他處也可能出現相關問題，如眼睛、腎臟、心臟等。盧泰潤醫師表示，類風濕性關節炎若未妥善接受治療，最顯而易見的影響就是關節變形，嚴重可能進而殘廢，若情況再更嚴重也可能出現鞏膜炎、腎炎、心肌炎等，甚至有生命危險。

(圖/今健康提供)

●治療類風濕性關節炎，遵照醫囑規律用藥是上策！

盧泰潤醫師表示，類風濕性關節炎在治療上目前主要是以持續性的消炎、止痛為主，更進階會使用口服類固醇、抗風濕藥物、生物製劑，或是使用免疫抑制劑改善自體免疫情況，從根本降緩免疫問題。雖不論如何患者都得持續用藥改善，但可與疾病共存，在遵照醫囑的情況下妥善控制疾病，改善生活品質。

(圖/今健康提供)

因此也呼籲，若有類風濕性關節問題，或發現症狀，應盡早就醫檢查，切勿輕忽疾病對人體帶來的影響，認為長期吃藥傷身體、得吃一輩子就中斷藥物、拒絕治療等，遵照醫囑定期回診、規律服藥，才是真正有利確保健康及生命安全的上上之策。