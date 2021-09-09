英國與印度的跨國研究發現，Delta變異株逃脫疫苗抗體的能力多出8倍。

英國與印度的跨國研究發現，Delta變異株能夠讓已經完整接種新冠疫苗的人，抗體產生的保護效果下降8倍，專家認為恐怕需要研發針對Delta病毒的全新疫苗。此外，全世界愈來愈多醫護人員出現突破性感染，在開發出專門疫苗之前，專家指出現階段迫切需要考慮如何提升醫護對變異株的疫苗反應。

綜合美媒《新聞週刊》（Newsweek）、「印度快報」（Indian Express）及韓國《朝鮮日報》報導，英國劍橋大學及印度科學家等跨國研究團隊6日在國際期刊《自然》（Nature）刊登關於Delta變異株免疫逃脫的研究，主要總結出4項驚人結論。

第一，研究人員將Delta變異株分別測試完整接種2劑輝瑞/BNT疫苗及印度版AZ疫苗者血液中的抗體，和武漢原生型病毒株（wild-type virus，WT）相比，Delta對疫苗產生抗體的敏感性較武漢原生型病毒株低了8倍，換句話說，Delta逃脫疫苗抗體的能力是原生型病毒株的8倍，人體需要使用更多抗體才能阻擋Delta進入細胞。

第二，研究人員也用新冠康復者體內的抗體，測試抗體對Delta、Alpha變異株及原生型病毒株的中和能力，結果發現，抗體中和Alpha病毒的能力較原生型病毒下降了2.3倍，中和Delta的能力更下降達5.7倍。

第三，和Alpha相比，Delta在人類呼吸道複製病毒的能力更有效率。研究人員使用人造器官測試感染Delta後的狀況，發現和其他變異株相比，Delta進入呼吸道細胞的能力更好，也更能夠複製。

研究人員指出，因為Delta病毒的表面有更多棘狀蛋白（spike protein），因此更容易滲透到細胞內，也更容易複製，換句話說，病毒更易於繁殖。

第四，團隊也觀察突破性感染問題。在新德里3間醫院將近9000名完整接種疫苗的醫護人員中，一共發生218例有症狀的突破性感染，其中感染Delta的盛行率是其他變異株的5.45倍。

研究人員因此總結，Delta之所以能夠打敗Alpha等其他新冠變異株，成為主宰全球疫情的病毒，主要原因在於病毒複製的速度及免疫逃脫的能力。

研究第一作者、劍橋大學臨床微生物學教授古普塔（Ravi Kumar Gupta）表示，Delta的傳染性增加及產生能力令人擔憂，顯示它有相當大的機會變得更具傳染力，也正因為傳染性增強，如今全球各地才會看到這麼多突破性感染案例，他說現階段真的應該認真考慮開發針對Delta變異株的專門疫苗。

除此之外，在後疫苗時代，部份場合可能需要配戴防護力更高的口罩，繼續保持社交距離，在針對Delta的特定疫苗誕生之前，也有必要注射第3劑加強針（booster shot）。

印度科工委員會基因與綜合生物研究所（CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology）教授亞格拉沃（Anurag Agrawal）指出，醫護人員出現感染Delta的突破性感染是個「嚴重問題」，他說現在「迫切需要考慮如何提高醫護人員對變異株的疫苗反應」。