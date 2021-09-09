在生活過得不順心的時候，每個人都想被幸運之神眷顧，獲得轉運的好機會，搜狐網命理專欄分析，生肖屬兔、雞、牛在9月中旬好運擋不住，在貴人的提點之下，可望找到全新的人生目標，一改先前事業不順、賺錢遇困難的情況，鹹魚終於要翻身！

▍1.生肖兔

兔年出生的人上個月財帛宮因「沉浮」、「盤根」兩顆煞星作祟，導致橫財運不佳，只能賺血汗錢，好在進入9月中旬，保壽官得「華蓋」吉星降臨，抓緊大運就能迎接貴人降臨，在他們的幫助下，你會走向更美好的未來。另外，生肖兔的人在接下來3個月別盲目投資，記得規避風險就是守財，同時建議少和見利忘義之人打交道，相信水滴石穿，經過不斷奮鬥，日後走路都有風。

▍2.生肖雞

雞年出生的人五行屬金，特別是1969、1993年生的屬雞人到了9月中旬陽氣聚集，日支五行土旺盛形成土金生財局，好運將會湧進家門，財富上漲，有望一改之前4個月被小人阻礙的情況，同時也很有機會遇見真愛，相當惹人羨慕。建議屬雞人在事業上別走斜門歪道，才有利於長期發展，只要相信自己，鐵杵也能磨成針，未來將會過上好日子。

▍3.生肖牛

牛年出生的人五行屬土，特別是1961、1985年生的屬牛人在9月中旬陰陽相成，日支五行火相助構建火生土之局，不僅運勢會變得非常好，財富更會翻倍，有望一改之前3個月賺錢吃力的情況。另外，屬牛的人在未來事業上會有具體的目標，行動起來更加順暢，同時應記得腳踏實地做事，不能好高騖遠，相信寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來，未來保證令人刮目相看。