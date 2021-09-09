南韓辣媽網紅ohttomom（오또맘），擁有天使臉孔、170cm高䠷的身材，即使已是一個孩子的媽，依然將身材保持的相當火辣性感，在網路上狂吸96萬名粉絲追蹤。近日她在個人社群平台上，曬出檢視身材的自拍影片，火辣的身材曲線再度令網友們大噴鼻血。

ohttomom穿著風格一向大膽、前衛，經常透過IG與粉絲分享健身影片與火辣的穿搭照，受到大批網友的喜愛，人氣持續攀升。而對於體態要求十分嚴格的她，三不五時就會對著鏡子自拍，仔細檢視每一個身體部位，加上她近日苦練肚皮舞，希望能呈現更完美的體態。

因此在昨（7）日公開的照片中，只見她上半身全裸，僅用一隻手遮住雙峰，下半身則是將卡其色的長褲褲頭打開露出小褲，對著鏡子自拍，大方展現超狂的水蛇腰及腹肌人魚線，令網友們忍不住留言「這種腰臀比例實在太完美了」、「真的是極致好身材」、「到底要怎麼練才能像你這樣結實又性感，吸引超過1.4萬人按讚。

不久前，ohttomom也曾為了測試自家推出的運動內衣是否夠穩定，還曬出一段「舞蹈挑戰」的影片引起網友關注。只見她戴著黑色帽子並穿著一件牛仔外套，裡面只穿一件黑色內衣與超短迷你裙，對著鏡頭大跳女星SOMI的新歌《Dumb Dumb》，而雄偉的上圍與火辣的水蛇腰也跟著音樂擺動一覽無遺，讓網友看了直呼「太辣了」、「怎麼可以把一首帥氣的歌跳得那麼性感」、「這身材真是讓人受不了」。