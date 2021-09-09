時序進入2021辛丑年農曆八月，這一年在疫情的影響之下，想必大家都辛苦了！人生後運規劃師徐震諒始終相信，只要心懷積極努力的正念，凡事都會有更好的發展，平時養成小額捐款的習慣，既可防破財又可招財；居家床頭佈桃花陣，可防爛桃花並提升夫妻感情！他更進一步告訴12生肖朋友如何把握農曆8月好時光，為自己創造財富與好運。

◆生肖鼠的財運與發展

生肖鼠在辛丑年農曆八月需多小心，慎防車關，勿遠行及夜行；交友須謹慎，小心受牽連陷害；未婚朋友在本月份有希望姻緣落定，但如是已婚的朋友，就必須慎防職場婚外情！健康上需特別注意心血管疾病、中風、痛風、支氣管疾病、肺部疾病、過敏原疾病、女性內分泌失調、男性攝護腺發炎等。

興財旺運小叮嚀：自律勿躁進。

◆生肖牛的財運與發展

月令三合解神吉星高照，遇難呈祥、逢凶化吉；因貴人顯助、工作事業順利，心想事成！但因為今年犯太歲，切莫得意忘形，務必留意交友謹慎，投資與決策三思後行，尤其要慎防桃花劫，遠離聲色場所，以免損己破財。

興財旺運小叮嚀：安奉太歲星君，祭送五鬼星及白虎星以求庇佑。

◆生肖虎的財運與發展

月逢紫微龍德吉星來照臨，財喜臨門，諸事如意！本月份算是非常好運，就算有一些不順遂，也往往能逢凶化吉。不過也不能因此而掉以輕心，在事業與交友圈上可能會碰到利益引誘，如果貪圖不義之財、不法之事，必然折損好運勢！

興財旺運小叮嚀：堅守本心，勿起貪念。

◆生肖兔的財運與發展

正沖及逢破大耗，諸事不順心，要慎防金錢損失；不從事金融投資及立卷交易，朋友間更不要有金錢借貸，另外也請留意簽約事務細節，避免作保人。

興財旺運小叮嚀：祭送喪門星、白虎星及天狗星，建議多做佈施善道，能讓運勢較低落的時段常保平順安康！

◆生肖龍的財運與發展

恭喜你！妙有月德六合解神照臨，這代表凡事都有貴人相助，能夠逢凶化吉，就算有所不順利，最後也能安然度過。同時，這段時間也很走桃花，若為單身者可以期待兩情相悅的好消息，已婚者則請慎防爛桃花與外遇囉！

興財旺運小叮嚀：佈桃花陣，可斷爛桃花及防小人。

◆生肖蛇的財運與發展

喜有金貴將星及三合吉星高照，本月份也是運勢不錯！有貴人相助大展鴻圖，如打算發展新事業，可好好琢磨一番。但也請留意官司口舌是非之災，可能會因為無心犯小人而受到牽連。

興財旺運小叮嚀：祭送官符星、白虎星及五鬼星；善心積德行事謙虛，必可招來助益與福報。

◆生肖馬的財運與發展

女性朋友諸事順利，但要注意身體健康，留意心臟血管與呼吸道疾病，或是女性內分泌問題；男性則要多注意攝護腺發炎。月逢勾絞行運，口舌是非特別多，易生煩憂之事，需防小人暗箭傷人，交友要謹慎小心，勿管閒事。

興財旺運小叮嚀：祭送病符星，補財庫及斷爛桃花。

◆生肖羊的財運與發展

災煞兇星入命宮，嚴防意外之厄；不利探病，勿送喪及食喪家食物，若沖煞嚴重恐有孝服之憂。出行凡事謹慎，低調為上，血光之災不可不防，也不要隨便為人作保與過度承諾親朋好友，以免妄招口舌是非官司之災。

興財旺運小叮嚀：安奉太歲星君，祭送喪門星、天狗星及補財庫；捐血可破血光之厄。

備註：如果逼不得已，一定要探病或參加告別儀式，請把一片綠葉放於雙手合掌中，十唸阿彌陀佛，再唸一聲：「請阿彌陀佛保佑弟子，護身保平安。」然後將此片綠葉含於舌下，直到出醫院門口或告別儀式結束，再將口中吐出，再唸一聲：「感謝阿彌陀佛護佑」。

◆生肖猴的財運與發展

月逢貴人太陽星高照，事業飛黃騰達，有望功成名就，一帆風順！但須慎防美人計及情色陷阱，小心桃花劫惹來官司是非。別忘了家人是你最佳的支持後盾，無論財務與人事應以家人伴侶優先。

興財旺運小叮嚀：祭送病符星，佈桃花陣增進夫妻感情，家和萬事興，本月必能安然度過。

◆生肖雞的財運與發展

月逢將星金貴來照臨，財利可旺，事業有成，雙喜臨門！雖可逢兇化吉，但不可以驕傲自負，易生煩憂，出外行車處處要小心，須防意外血光之厄，凡事三思而後行，若能自律修身、行善積德，可保平安。

興財旺運小叮嚀：祭送官符星、白虎星及五鬼星。

◆生肖狗的財運與發展

農曆八月請多留意健康與人身安危，否則容易因病破財；請特別留意腦神經、肺部與呼吸道疾病。近期可能煩心事比較多，讓你對財務需求上比以往更有壓力，但是，切莫貪圖不義之財，也別躁進誤信投資，否則容易損失更多喔！

興財旺運小叮嚀：勿做多餘投資，小額捐款可防破財。

◆生肖豬的財運與發展

這段時間建議生肖豬的朋友以「守」為上，與其期待發財，不如多多守財。近期的交友運不佳，容易誤招小人或沾惹不必要的麻煩，因此，不管否為了防疫，多多在家修身養性、減少外出順便節省開銷，對你是最好的生活安排囉！

興財旺運小叮嚀：如覺得運勢、行事不順，可至福德廟祈求化解。