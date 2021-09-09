在海運旺季加持下，長榮8月營收衝上500.21億元，月增9.02%、年增164.78%，改寫歷史新高。手上握有船票的投資人，期待能趁著長榮8月亮麗營收，展開一波強攻行情，但法人表示，長榮跌破200元之後，不曾連漲三天，未來若出現三根紅K棒，才是轉強訊號，建議水手們可在118元與150元來做區間操作。

長榮8月營收首度跨越500億元大關，等於一開門就大賺超過16億，較7月成長9.02%，年增幅度高達164.78%，前8月營收累計高達2858.2億元，年增131.72%，單月、累計營收雙雙創下歷史高點。

長榮在法說會上表示，貨櫃航運景氣因塞港、歐美補庫存、供給小於需求等因素，使得目前供需更加扭曲，塞港成為新常態，因此第4季並不悲觀，預料塞港和缺艙將持續到今年底，甚至一直到2022年中，展望樂觀看待。

貨櫃三雄經過這波大跌，融資浮額逐漸沉澱，8日萬海、陽明分別收漲逾1.6%至213元和1.2%至122元，而長榮則逆勢收黑，終場下跌1.5%、來到126元。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，航運股技術面要出現轉強訊號，一定要觀察貨櫃三雄，近兩個月唯一曾站上季線反壓的萬海，由於市值較小，籌碼相對安定，大股東陳家持股逾 4 成，在最高價 353 元的融資餘額4.9萬張，現在減少 1 萬張，融資使用率 7.2％，低於長榮的 21.3％、陽明的24.9％。

蔡明彰指出，萬海周二除權息順利填息，大戶提前買進並參與除權息，加上周三續漲，表示大戶不急於獲利了結，顯然看好後市。市值最大的長榮從跌到 200 元以下，不曾連漲三天，未來長榮出現三根紅K棒，才是航運股的轉強訊號。

法人也表示，全球海運龍頭馬士基股價創歷史新高，以目前長榮法說來看，第4季運價並不會看跌，若運價維持高檔，營收同樣維持在高檔，今年EPS預估30元，目前本益比只有4倍，目前股價漲不動，建議可以在118元與150元之間來做區間操作。

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