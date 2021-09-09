混血女星Angelababy(楊穎、Baby)與大陸男星黃曉明結婚5年多，近年屢傳婚變，然而Baby就懶理外界流言蜚語，持續在演藝圈中積極打拚，還能兼顧照顧兒子小海綿的責任，令人敬佩。只是近日就有網友捕捉到她在拍戲空檔休息看手機的模樣，瘦如紙片人的身材更是引發了大批網友討論。

Baby在大陸演藝圈人氣火紅，近日更被網友捕捉到在公司大樓底下，等待拍戲上工的身影。照片中Baby綁著俏麗馬尾，一身白襯衫與黑長褲的女強人打扮，專心看著手機，但頭大身小的纖細身材，也讓拍攝網友坦言：「有點瘦啊。」

Angelababy零修圖照曝光，宛如紙片人的身材令人心疼。(取自小紅書)

Baby這張零修圖照也不意外地引發大批網友討論，「太瘦了，身材一般，顏值可以」、「感覺沒有屁股」、「我的腰有她兩個粗」、「現實生活中有點太瘦了，但是上鏡顯胖，必須瘦」、「天啊紙片人」、「太瘦了吧，女明星好辛苦」、「果然是瘦到脫相上鏡才會漂亮」、「好乾瘦啊，看著嚇人」。

14歲出道的Angelababy，外型美豔宛如真人洋娃娃，其實她一入行便飽受整形傳言困擾，2015年她乾脆赴醫院去做整形鑑定，證明自己是天然美女，只有矯正過牙齒。最終結果出爐，Angelababy臉部各部位沒整容，連整形專家祁佐良也稱她的雙眼皮、眼角和口腔部分正常，無切口痕跡。