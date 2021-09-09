呂思緯（鼓鼓）、蕭秉治再次受邀參與2021加拿大台灣文化節，在談話節目《五五錄音事》暢聊創作，鼓鼓透露在《蟲洞》專輯向偶像陶喆、庾澄慶致敬，他之前寫了很多R&B歌曲，也特地找了陶喆的歌來學習，因此專輯裡面有個向陶喆致敬，該專輯裡的歌都會加上年份，大方透露因為陶喆有張專輯裡面歌有標示年份。

鼓鼓因為很喜歡庾澄慶的〈老實情歌〉，因此他在專輯中寫了一首〈老實情人〉，他透露有一次在活動場合遇到了哈林哥，他鼓起勇氣向哈林哥表達崇拜之意，「我從小聽你的歌。」沒想到鼓鼓去年11月在北流開唱時，哈林哥送了水果籃到後台，能收到偶像的鼓勵，也讓鼓鼓興奮不已，雖然「聽到請回答Connecting…」演唱會高雄場因疫情延期，先行退票，但待日後疫情回穩，場地檔期確認後，日期會再宣布，鼓鼓也一定會帶著這場演唱會回到高雄流行音樂中心見。

蕭秉治這些年來，經歷失落與挫折後，對創作有了更深的情感和依靠，去年悄悄成立個人音樂工作室「神農氏」，他說之所以取名為神農氏是因為寫歌就像嘗百草一樣，「先去品嘗各種痛苦，才會能用音樂去治療各種痛苦。」期望自己能持續朝專業製作人邁進。被問及如果現在是練習生，對他來說最難過的關卡是什麼，喜歡美食的他笑說：「練習生都經過嚴格訓練，每位都是佼佼者，還得維持厲害的身材，我最受不了是節食，我可能無法達到。」