繼奪得《Forbes》2021全球最佳銀行之後，國泰世華銀行8日再獲今周刊最佳財富管理銀行第一名，同時抱回最佳數位體驗獎、最佳智能理財獎、最佳永續發展獎、最佳行銷創新獎及最佳客戶滿意獎，總計6項獎座，成為本屆最大贏家。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，該行近年來積極結合人壽、投信及證券等專家團隊，無論是為高資產客戶量身打造的客製化產品，或是零接觸的數位理財工具，以金控集團資源全力建構『一站購足』的服務，持續推動財管服務更全面、更深入地走入大眾日常生活之中，將疫情的影響降到最低。

國泰世華銀行以金融科技賦能財富管理，透過大數據演算法為客戶降低風險、優化投資效能。截至2021年7月，國泰智能投資已寫下客戶投資總資產較去年同期成長近150%的佳績。同時，首創在網銀App 中即可完成台股及複委託開戶，即時掌握基金、智能投資、股票等投資商品的現值和報酬率，打造一站式零接觸理財體驗。

為使客戶正確理解投資資訊，以判斷市場走向，國泰世華銀行在企業社會責任及數位轉型的雙軌策略下，將原本僅提供VIP理財客戶的投資研究報告，另編製為理財新手也能輕鬆理解的影音內容，並經由Youtube、Podcast等管道與大眾共享，開創「利他共好」的財管新價值。在疫情期間，無論線上投保、基金投資或線上存匯等零接觸理財服務，業務規模依然穩健成長。

國泰世華銀行副總經理張經理指出，數位時代和疫情考驗讓客戶更習慣在線上接受理財資訊，透過數位平台讓越多人擁有正確的投資觀念，就像疫苗的施打率越高，群體免疫的效果就越大。資產增長只是財富管理的其中一環，風險管理更考驗團隊的專業，未來將持續秉持利他共好的精神，落實企業社會責任。