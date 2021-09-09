從上世紀末以來持續快速成長的陸企赴海外投資熱潮，最近出現了轉折跡象，近20年來在西方國家瘋狂併購的大陸企業已開始大量拋售其海外資產，其中一部份轉回國內，一部份轉投資「一帶一路」國家。此種重大轉折可能是中國在地緣政治情勢變化下的「戰略收縮」，有如美國撤出阿富汗來對付中國，大陸似乎也將準備將投資西方國家的資金撤回，準備對付美國。

中國大陸已連續第11年位居世界第一大製造業大國，不只是境內製造業蓬勃發展，同時也大量投資海外資產，中資企業在全球各地承接了上世紀80年代日本企業在各國攻城掠地的角色。現在中美關係引發的地緣政治對抗情勢，陸企面對不確定的風險，進行跨國投資的陸企開始轉向保守策略，一方面是為資產安全，一方面則是為應對未來可能出現的困境。

大陸企業大量赴美投資始自於上世紀90年代，最初大多都是國營企業，主要因為國企資本雄厚，北京政策上也支持「出海淘金」。當時真正去拓展海外業務的國企不多，除了拿國家的錢做面子，也有不少是利用海外投資上下其手中飽私囊。倒是後來跟進的民營企業海外投資斬獲不少，甚至於演變成在海外上市直接吸引外資用於推展國際業務，形成了本世紀初陸企赴美上市熱潮，華爾街也言必稱「中國」，陸企成為西方投資界最熱門的話題。

由大陸福耀公司投資的全球最大汽車玻璃單體工廠2016年竣工投產，福耀玻璃董事長曹德旺在工廠竣工儀式上致辭。（圖／新華社）

2014年福耀玻璃在美國設廠(圖)，因為它是陸企在美國最大投資案而名噪一時，好萊塢還以它為背景拍了一部電影《美國工廠》，描述大陸企業不同管理方式所造成的文化衝擊。（圖／中新社)

前幾年最熱門的陸企海外投資是2014年福耀玻璃在美國設廠，因為它是陸企在美國最大投資案而名噪一時，好萊塢還以它為背景拍了一部電影《美國工廠》，描述大陸企業不同管理方式所造成的文化衝擊，成為中美財經界的熱門話題。當時大陸有些評論質疑福耀赴美投資可能是轉移資產準備落跑，其實這類的質疑從1999年青島海爾赴美投資時就曾出現，後來海爾智家在海外經營成績斐然，不只進軍德國，還陸續收購了日本三洋與美國通用家電，許多西方財經界才逐漸明白，這些傑出大陸民企進軍海外是「玩真的」。

大陸海爾智家是早期陸企海外投資中比較難得的成功案例，除了成功進軍德國之外，還收購了日本三洋與美國通用電器的家電部門。（圖／新京報)

不過，經歷20多年陸資赴海外投資的快速成長，這個局面將要開始進入轉折點了。美國財經媒體指出，幾年前大量在陸企絡驛不絕於途赴投資，項目從生產事業到房地產，還涉及知名豪華酒店與足球俱樂部，中國公司在海外大舉投資的現象正在改變，過去幾年的投資也出現快速撤離的現象。

報導指出，目前美國各種資產價格正處於歷史高點，從價格上來說，也是出售資產的好時機。目前在積極出售海外資產的中國賣家並非因為財務困境才處分資產，相反地，他們出售的都是當下的熱門資產或股票，這些資產在當前貨幣流動性泛濫的情況下都有相當良好的收益。今年上半年大陸企業出售海外資產的規模已達105億美元，這是自1998年以來的第2高。按目前的速度，2021年會再超過去年的出售總額150億美元。

本世紀初陸企掀起赴美上市熱潮，華爾街也言必稱「中國」，陸企成為西方投資界最熱門的話題。（圖／路透)

資金從海外市場快速撤退已經引起投資界的注意，大陸中金公司負責跨境併購的主管安傑洛夫(Bagrin Angelov)認為，陸企已經改變過去以購入資產為主的方式，變成有買有賣，只要有好的價格，他們都願意賣出。例如大陸的三峽集團最近可能出售其海外再生能源資產中25%股權，估值約20億美元。從事廢物處理業敄的北京首都創業集團和正準備以10億美元的價格，出售其2014年以6.67億美元購入的紐西蘭業務，中國天楹則已同意以20億美元的價格出售其位於西班牙的廢物和污水處理公司。這類海外基礎設施和公用事業，可能是大陸公司正在考慮結算的投資類型。

不過中資海外投資也非無往不利，許多跨業投資以虧損居多。例如家電零售商蘇寧電器5年前買下國際米蘭足球俱樂部，最近因為虧損累累，已將讓出經營權。江蘇沙鋼集團想利用海外併購轉型數據處理產業，但未獲英國證監會批准，準備出售總部位於倫敦的全球數據交換中心(Global Switch )的股份，估值達110億美元。大陸房地產大亨盧志強的中國泛海集團則因現金緊張與債務違約，被迫將控股的美國國際數據集團（IDG）的90%持股出售。

雖然今年上半年大陸對外投資總額仍有增長，但增長的以「一帶一路」國家為主，對西方國家的投資以撤離的居多。財經界專家分析，現在中美戰略競爭關係益趨複雜多變，也影響了中國與歐洲、紐澳與日韓等國的關係，陸企政治敏感度高，一方面應審慎應對複雜多變的地緣政治和國際環境，另一方面準備更多資金應對未來可能因國際局勢造成的衝擊。當然，經過20年的海外投資熱潮，也必須讓投資腳步冷靜下來，提高跨國經營能力，並提升自身品牌與大陸資本在全球的認可度，才能為未來企業國際創造更有利的環境。