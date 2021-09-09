圖為第一批抵台BNT疫苗。（本報系資料照）

由慈濟和民間企業捐贈購買的1500萬劑輝瑞BNT疫苗，首批93.2萬劑已於本月2日上午7時抵台，第二批91萬劑預估在今天（9日）清晨6時30分由盧森堡貨運航空CV7962航班載運抵達桃園機場。據悉，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中將到場接機。另此次運抵台灣的疫苗，不會再掛上「復必泰」布條

首批93萬劑輝瑞BNT新冠疫苗已於本月2日上午抵台，據悉，第2批BNT也將有約90多萬劑的BNT疫苗也將抵台，原本預估時間最快是8日，班機因延誤，目前預估是9日清晨06：30會抵達桃園機場。

除前述2批之外，據知情人士指出，9月中秋節附近還會有160萬劑的BNT疫苗抵台。

BNT疫苗將會陸續來台，中央流行疫情指揮中心規劃由12~17歲青少年率先接種，其次為18~22歲年輕族群接種。日前指揮中心公布開打時間，預計定在9月23日開打，且由高中生先打，接著再換國中生。

近日台灣因機師感染Delta病毒，及幼兒園Delta病毒群聚事件，引發民眾擔憂，台積電董事長劉德音日前也公開呼籲政府，應加快BNT疫苗檢驗及接種作業，對此陳時中表示，大家都期待疫苗趕快來打，但mRNA疫苗檢驗需要14天，且標準品來得晚，時間上會比較長一點。不過接下來到貨的BNT疫苗只要7、8天檢驗期就可以出關。