曾在大陸演藝圈紅極一時的加拿大籍男星吳亦凡，上月16號因涉嫌強姦罪被北京朝陽區人民檢察院批准逮捕。在吳亦凡入獄的第24天後，終於又有了新消息，昨(8日)深夜陸網突然瘋傳一段號稱是吳亦凡現況影片，再次引爆網友熱烈討論。

吳亦凡因涉嫌強姦罪被逮捕，遭到大陸官方全面封殺，演藝事業全毀，然而在他入獄期間，各種傳聞不斷，甚至還傳出他為求減刑，主動供出一份47位大咖藝人名單，陸媒還捕捉到吳亦凡母親神情凝重，踏著沉重步伐回到兒子住處的身影。

陸網昨日深夜瘋傳，疑吳亦凡現況5秒影片。(取自微博)

然而在吳亦凡被批准逮捕的第24天，也就是昨日深夜，一段疑似吳亦凡現況曝光的5秒影片突然在陸網引發極大討論。影片中一位背影激似吳亦凡的高瘦男子被2名警員押送至醫院看診，全副武裝戴著腳鐐相當醒目，影片右上方更寫著大大的皮膚科。

有粉絲比對昔日照片，認為影片中的男子就是吳亦凡。(取自微博)

接著網友更根據影片中的蛛絲馬跡，扒出該醫院為位於北京朝陽區的北京地壇醫院(前身為北京市第一傳染病院)，甚至還有粉絲PO出一張吳亦凡昔日被拍下的背影圖，從如出一轍的塌屁股認為這段影片中的男子就是吳亦凡本人無誤。

值得一提的是，北京地壇醫院特色科別為感染病科與皮膚性病科，主治醫師倫文輝在皮膚病、皮膚美容、性傳播疾病和愛滋病的臨床及臨床免疫研究工作中有豐富的經驗，擅長包括梅毒、淋病、尖銳濕疣、帶狀皰疹等在內的性病診療。

這段突然在深夜流出的疑似吳亦凡現況片，也不意外地在網上掀起極大討論，「前粉絲來了，粉絲都知道他穿鞋不好好穿愛踩著後面拖拉著 ，這身高這肩膀確實是俺們加拿大強姦犯沒錯了」、「真愛粉快出來認哥哥，你們的哥哥有路透了」、「皮膚科？看性病啊」、「我看瓜組(大陸論壇)都扒出來牆上那堆醫生是看性病專業的」、「牆上寫著皮膚科，人裹得這麼嚴實，旁邊倆人還帶著手套…嘖嘖嘖」。