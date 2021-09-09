氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP 26）下月底召開。英國智庫學者指出，中國是全球應對氣候變遷成敗的關鍵因素，由於事涉廣大公共利益，整體關係惡化仍不該影響西方與中國的相關合作。

學者預測，中國可能會在本月召開的聯合國大會宣布新的、具十足野心的行動願景。

COP 26定10月31日至11月12日在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行，將討論如何達成2015年巴黎氣候協定承諾，確保全球氣溫上升低於攝氏2度並努力達成低於1.5℃、在2050年前達成「碳中和」等。

主席國英國為讓盡可能多的國家代表與會，近日宣布對來自疫情高風險「紅區」國家的與會者提供防疫旅館費用補助及免費疫苗。儘管國際間有非政府組織考量疫情呼籲再次延後舉辦，英國政府目前以實體形式在表定日期舉行COP 26的決心未見鬆動跡象。

英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）7日舉行COP 26媒體簡報會。與會研究員之一貝茲（Peter Betts）有超過20年的環境政策相關經驗，曾擔任英國及歐盟的主要氣候談判代表長達6年。

COP 26的重點議題包括鼓勵各國制定更有野心的減少碳排放「國家自定貢獻值」（NDC），以及推動落實有效的氣候金融措施。貝茲指出，有別於已開發國家紛紛提出宏願，開發中國家在擬定NDC相對保守；此外，中國、印度等國尚未明確表態，其中以碳排量占全球總量近30%的中國最關鍵。

不少開發中國家不滿自己既被要求承擔應對氣候變遷的義務，同時又被迫與開發程度更低的國家爭搶融資，例如國際貨幣基金（IMF）的特別提款權（SDR）。無法取得足夠疫苗對抗疫情，開發中國家更是不滿。

貝茲指出，已開發國家早在12年前即承諾在2020年以前，每年提供1000億美元資助較窮國，以合作應對全球氣候變遷。目前雖然包括英國、美國等主要資助國曾宣告將加倍贊助，但實際捐出的金額仍遠遠不夠。

聯合國大會14日開議。貝茲提到，可觀察中國屆時是否宣布新的NDC，以及美國是否提出新的氣候金融措施。

皇家國際事務研究所促進永續諮詢委員會主席、中國事務專家李永怡（SDR）指出，提出實際可行的方案和期望值、建立有效的問責機制，對維持國際行動動能十分重要。

她說，對於中國遲未提出新的行動願景，一個樂觀的解讀是中方極具野心，但得等「大老闆」在適當時機對外作相關宣布，一如中國國家主席習近平去年在聯大會議宣告將致力於2060年前實現碳中和等目標，出乎外界意料。

美國氣候特使凱瑞（John Kerry）及英國COP 26主席夏瑪（Alok Sharma）近日陸續訪問中國，尋求中國在應對氣候變遷上更積極與國際合作。不過，中國外長王毅與凱瑞視訊會晤時警告，美中劍拔弩張恐殃及氣候合作。凱瑞告訴中方，氣候變遷不是意識形態議題，也不是地緣戰略武器。

對於中央社記者詢問，國際社會該如何避免在氣候議題上遭北京政治挾持，李永怡表示，當各界企圖解決涉及公共利益的問題時，所有人都受制於其他每一個人的行動，這個道理適用中國及其他所有國家，因此最優先目標終究仍是各方透過合作促進實質成果。

貝茲回應，中國與西方的關係確實惡化，但這不該影響雙方合作應對氣候變遷。他指出，西方應試圖說服中方，與國際合作符合中國的國家利益，並引導中國採取正確行動；中國也是氣候變遷的受害者，7月爆發的河南水患就是一個例子。