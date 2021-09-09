長榮航空累計3名機師染Delta病毒，其中一人（案16120）在加強版自主健康管理期間私自去診所就醫，個案違反防疫規定慘遭公司開除，胸腔科醫師蘇一峰透露，該機師的違規行為也連累診所關門14天，全員被隔離，該診所的醫師也哀嘆，即便幫忙揪出Delta、防護配備也穿戴齊全，但衛生局做出隔離命令前卻完全沒問。

醫師蘇一峰日前在臉書發文分享，桃園某診所幫忙抓到Delta變異株，結果卻是被迫關門14天，讓該診所的醫師忍不住嘆氣說，防護配備都穿好了，還是要被迫關門。

從對話截圖中可見，一名醫師在Line群組中寫道「我是最近被迫關診的某間小兒科診所的醫師，這次被機師案波及，衛生局完全沒問我們的防疫措施，就直接讓全診所的2位醫師、3位護理師、2位藥師和幾位候診病患下達居家隔離的命令。今天機師的報告出來後確定是Delta，目前命令我以及全部同事緊急要去集中檢疫所獨立關閉。」

而這樣強硬的處理方式，讓該名醫師忍不住心寒地說「請各位要多多注意，以後無論隔離衣、面罩和N95戴多緊都沒用，遇到Delta直接會關起來，我們完全無法反抗」。對此，蘇一峰也在貼文中回應「醫界韭菜一大把綠油油，不割你割誰？」

貼文引發網友討論，「最危險跟最無助的族群」、「機師本就不該自己去診所看診，應該直接跟衛生局1922聯絡」、「邊境防守破的跟什麼一樣」、「政策比變種病毒可怕」、「管不好邊境防守，疫情指揮中心負責所有過錯」。

也有網友不解地問，與確診者曾經有所接觸，事後被安排隔離不是很正常嗎？尤其定序結果是Delta變異株。許多網友看了則回應說，是沒錯，但邊境管制才是重點吧！不去管制機師，相信機師們會做好自主健康管理，然後去管防護齊全的醫師，難道醫師對病毒的認知很差？會不知道染疫的風險？

不過，也有網友們認為，面對傳染力驚人的Delta病毒，大家只能多多忍耐一下，畢竟誰也不想禍及家人，目前看來，隔離是最好的選擇。