退休警察「條子鴿」因影射曾對時任行政院長謝長廷兒子謝維洲（現改名張維洲）開紅單，事後卻被記申誡，引發軒然大波，謝長廷日前痛斥此為造謠、假新聞，昨又在臉書親曝自己和謝維洲的父子關係，並怒批造謠者毀損警界形象，惡劣至極。

謝長廷昨（8日）表示，「條子鴿」造謠説警察勇敢開罰單而遭權力者施壓記二次申誡，因為媒體和網路都直接認定此事是講自己和謝維洲，因此他在臉書呼籲「條子鴿」提出證據，如講的是真的，自己願意下跪道歉謝罪；如是造謠，則請「條子鴿」公開向社會道歉。事隔48小時，「條子鴿」只回應說沒有影射他，但未能提出任何證據，證明其説為真，他因此再批條子鴿太惡劣。

特別的是，謝長廷昨在臉書自曝與謝維洲父子關係演變至今的心情。謝長廷表示，很多網友說，看到他和謝維洲「父子情深」很感動，但他自己對這點倒是很慚愧，30多年父子關係切斷，淚水早就流乾，「但一隻成年獅子把幼獅推到曠野，是期待他茁壯有生存能力，不是要狼來咬死他」，守護年輕生命，也是動物都會做的本能而已。最後，謝長廷稱，條子鴿此次引發的風波，基本上還是自己個人的私事，很抱歉浪費大家的時間和精力，其實他已恢復情緒正常在拚公務。

事實上謝長廷和謝維洲的父子關係，常受外界關注。謝維洲先前在台北市議員任內因沉迷賭博，運彩欠下大筆債務無力償還，謝長廷無意出手相助，兩人在長談之後，謝長廷終止了與謝維洲的收養關係，斷了「父子」關係，此事傳出後令外界十分驚訝。

當時謝長廷曾在臉書發文表示，謝維洲從政但性格上完全不適應，又被貼上政二代的標籤，精神一直痛苦不堪，言行跟著扭曲。謝長廷稱，去年（2018年）選舉後謝維洲負了債，「落選後他改了姓隱了名，低調反省，努力想擺脫過去的政治連結，過著平常人的生活」。