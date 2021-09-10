美國晶片業龍頭英特爾表示，全球的供應鏈有必要重新平衡，因此規劃在歐洲興建8座晶圓廠，預計年底前將決定廠址。

英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）接受德國「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）訪問時表示，突然來的疫情打亂全球的晶片供應，歐洲突然意識到製造業的關鍵零組件來自局勢不安的區域，為控制風險，全球的晶片供應鏈有必要重新平衡。

因此，英特爾計劃在歐洲投資新的晶圓產能，選定廠址後第一階段先建2座晶圓廠，之後持續增建，最後一共蓋8座，每座投資金額100億歐元，總投資金額800億歐元（約合新台幣2.6兆元）。

至於新廠落腳何處，季辛格沒有透露，只表示德國、法國、義大利、荷蘭等國共有70處在爭取，目前英特爾看上其中10個地點，預計年底前會決定，明年動工。

由於建廠後將持續擴張，他指出選址標準是有足夠的土地，並考量電力、水、人才和政府補貼。亞洲國家對晶圓廠的建廠成本補貼20%至30%，英特爾在歐洲投資也要有足夠的補貼，才能在技術和成本上與亞洲競爭。

季辛格強調，過去這半年他跑了歐洲3趟，建廠構想受到德國等歐洲各國政府的歡迎，他的目標是與生產設備製造商艾司摩爾（ASML）、光學廠蔡司（Zeiss）等歐洲供應商和研究機構緊密合作，為歐美夥伴關係寫下新的一章。（編輯：林憬屏）1100909