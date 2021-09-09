1名留學僑生小芳（化名）前年8月到台中參加展覽，當晚因太疲累到當地1間評價不差的個人工作室按摩，向按摩師男子說尾椎處很痛，即遭對方要求當場脫褲，男子之後索性直接跨坐在她身上，她不斷解釋自己是女同志，最後仍遭對方性侵得逞；法院審酌男子5年前就曾犯過性騷擾罪，依強制性交罪判3年10月。

判決書指出，小芳在2019年8月某日與老師到台中辦完展覽，當晚住在當地，因疲累決定找間按摩店紓壓，於是找到男子開設的個人工作室，她跟對方說背部尾椎處很痛，她因此被要求脫褲，等到趴上推拿床後，竟遭對方爬上床跨在她身上不斷撫摸，最後被翻至正面按壓肚子。

小芳之後遭對方翻開內褲，即認為大事不妙，馬上向對方稱「我是女同志」，不過男子已脫下褲子、企圖性侵，她當下發現逃不出該空間，於是再說「我可不可以用嘴巴幫你，但是你不要進來」，她為對方口交後，對方仍不罷休，最後她極盡痛苦下之下請求對方戴上保險套，遭性侵得逞。

小芳最後還付錢給男子，離開現場後報警提告；不過男子在法庭上辯稱，按摩過程全都是小芳同意的，2人是合意性交，當下小芳並未猶豫遲疑；不過法官認為，小芳當下無積極反應是因為身處異地，一時嚇傻才不知如何反應，最後認定男子犯下強制性交罪，審酌5年前也曾犯過性騷擾罪，將他判刑3年10月。可上訴。