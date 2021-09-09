臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

近日發生桃園機師確診事件與新北市幼兒園群聚感染事件，Delta病毒爆發引起全國恐慌。總統蔡英文昨日（8）強調，國內外疫苗陸續到貨，不論打哪一種疫苗，只要能早一天施打，就早一天得到更多保護。數千網友則灌爆蔡臉書，痛批疫苗政策混亂且進度落後，很多人就連第一劑都還沒打，光說不練恐淪為空話。

蔡英文昨日在臉書發文表示，陸續發生桃園機師確診事件和新北幼兒園群聚感染事件，雖然兩起事件病毒序列不同，但都是Delta病毒，確實讓人憂慮。對抗病毒不會分中央地方，也不分顏色，我們會全力攜手來防堵疫情擴散，也請大家全力配合。

蔡英文強調，國內外疫苗陸續到貨，我要再次呼籲，能接種疫苗的人，請記得去打。不論打哪一種，早一天施打，就早一天得到更多保護。蔡也指出，除了地方政府採取暫停開放公有場館、取消餐飲內用，以及對高風險地區篩檢等因應措施，指揮中心也盤點400間檢疫所，提供檢疫和隔離使用。

此文一出，網路回應熱烈，湧入約2700則留言，其中大批留言都是在質問、批評政府疫苗政策與進度：「總統疫苗呢？」「莫德納一直沒進來、第二劑沒著落、快學韓國美國催貨」、「拜託總統去美國催貨吧，都等不到第二劑，再這邊說這些空話沒辦法防疫」、「說大話最會，雖然不挑國際疫苗的年輕人終於可以打了。但事實上除了第二類和高端，第二劑疫苗在哪沒人知道」、「真的不要再發這種廢圖與廢言，有時間就去催疫苗」。