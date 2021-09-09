國產高端疫苗第六輪開放施打，網紅「四叉貓」在接種後兩周檢驗抗體，昨（8）日公布結果顯示，抗體數值偏低，小於參考值50。對此，資深媒體人趙少康解讀後質疑，打高端第一劑有用嗎？並指衛福部、食藥署及高端公司，沒有及早坦白告訴相信他們的60幾萬施打者，是非常不誠實、不道德的。

四叉貓（劉宇）昨在臉書表示，自己是8月23日打第一劑高端，15天後、9月7日抽血，掛號費加檢驗費共1250元，檢驗結果IgG數值是35.4AU/mL，抗體數值偏低，但他也好奇，參考數值50以上是否指兩劑都打完後，並預告將來施打高端第二劑後，會再去抽血驗一次。

網路紅人「4X貓」接種完高端疫苗2週後到診所檢驗抗體，8日公布檢驗結果，表示抗體數值偏低。（摘自劉宇臉書）

對此，趙少康在臉書直言，IgG抗體值是35.4，小於50都是negative（陰性），等於沒受過病毒感染，表示四叉貓打一劑高端疫苗後，在他體內沒有產生什麼有意義的抗體，所以無法抵抗新冠病毒。

趙少康指出，高端公司是解釋，要打第二劑才能產生足夠的抗體 ，但根據資料，打完第一劑AZ後可以產生5至47倍的中和抗體，打完第一劑莫德納後可以產生10至69倍的中和抗體，明顯比高端多得多。

先不論打了第二劑高端後能產生多少抗體，及這些抗體能夠支撐多久，趙少康直言，衛福部、食藥署及高端公司應誠實告訴施打高端者，打了第一劑高端對Alpha新冠肺炎有保護力嗎，更不要說對Delta病毒了。

趙少康也提醒包括總統蔡英文及副總統賴清德，在打第二劑高端之前，仍要加倍小心、別隨便趴趴走。