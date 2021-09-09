世界盃足球資格賽持續火熱開踢中，在台灣時間9月9日半夜歐洲區C組第6輪賽事繼續進行，由義大利對決立陶宛，義大利最後以5：0的進球數戰勝對手，在分組以6戰4勝2平成績坐穩龍頭，而且持續締造連37場不敗的偉大創舉，堪稱目前世界足壇最難以擊敗的國家隊。

莫伊斯肯(Moise Kean)在這場比賽梅開二度成為致勝功臣，拉斯帕多利(Giacomo Raspadori)成功讓對手上演烏龍球，然後和狄羅倫佐(Giovanni Di Lorenzo)再各進1球，貝爾納戴斯基(Federico Bernardeschi)送出2助攻，全隊火力相當旺盛，終場就以5：0大勝對手。

本場比賽義大利求勝心太強烈，第11分鐘就展開攻勢，立陶宛後防球員傳球出現失誤，莫伊斯肯在禁區左側單刀面對門將，輕鬆在近距離射門得分，率先取得1：0領先。到第13分鐘義大利馬上又進球，這球義大利在禁區射門出現偏差，但剛好踢中立陶宛球員，他反應不及，球經過反彈進入球門。

而義大利這場或許想速戰速決，才過8分鐘，也就是比賽第21分鐘時，狄羅倫佐右側傳中被對手攔截，但拉斯帕多利逮中時間差，在門前迅速將球踢進門框上緣，讓對方門將完全沒時間反應，比數來到3：0。第29分鐘又是莫伊斯肯，他在禁區接獲隊友高吊傳球，二話不說將球踢進。

義大利在比賽前29分鐘就進了4球，完全不給對方喘息空間，這時他們擁有領先優勢，才漸漸放慢腳步，到第54分鐘踢進第5球，貝爾納戴斯基在底線回傳給接近門框的狄羅倫佐，他在禁區右側踢出一記帶有弧度的緩慢射門，球應聲入網，相當精彩，接著義大利都成功守下對手攻勢，拿下漂亮一勝。