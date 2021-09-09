台大麻醉護理師打過2劑疫苗仍確診，台大醫院立刻採檢相關接觸者及風險人員，而昨天採檢結果出爐，指揮中心宣布「擴大採檢1100人的結果都是陰性」。對此，台大婦產科醫師施景中也發文說，偷偷覺得我們還蠻厲害的。

施景中昨在臉書發文表示，台大麻醉護理師確診的消息傳出來的時候，他剛好在做超音波，當時超音波室的櫃台就有人打電話來取消檢查，當天的下午3點半就被通知去戳鼻孔，接著全院醫療人員的PCR採檢結果出來，通通都是陰性，讓他忍不住大讚「偷偷覺得我們還蠻厲害的！繼續前行」。

台大醫院一名麻醉護理師（案16163）染疫，個案與幼兒園群聚案的確診者住在同棟大樓裡面，經醫院健康監測發現有呼吸道症狀，送去採檢後陽性確診，Ct值38，隔天再度採檢時，Ct值為36。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨在記者會上表示，確診護理師的病毒量低，但因為台大照顧許多抵抗力差的病人，因此除了匡列同在開刀房工作、一起用餐的密切接觸者外，擴大採檢了1100人，目前所有人的採檢結果都是陰性。