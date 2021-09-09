工業電腦廠安勤(3479)宣布，將自13日起至10月2日於台南贏地創新育成基地舉辦AI技術特展，聚焦「探索AI智能技術應用於製造、醫療與零售產業」，並偕同異業夥伴啟動AI共融計畫，將科技、不同產業的經驗鏈結共融，並透過研討會深入探討、激盪創意構想。

安勤指出，此次展會除展示公司的即時室內定位系統、AI智能辨識結帳系統外，亦將展示柏瑞「骨鬆AI輔助診斷」、安銳監控及盈慶通訊「工安辨識系統」、漢門科技及益模管理技術「MES製造執行系統」、新金寶集團旗下「AMR智能機器人」等跨產業解決方案。

此次特展由台南贏地創新育成基地（Win Win）主辦，為台南市經發局辦理、援引產學研能量建構的創業育成中心，透過建造創業服務生態系，提供新創公司一站式育成輔導服務與經驗場域，盼以城鄉齊力永續經營模式實現創業家夢想，將台灣軟硬實力推向國際。

安勤表示，去年7月加入「5G台南隊」後即進駐過贏地育成基地，當時展示「RENITY ARTEMIS 即時定位」與「RENITY ARGUS即時預測維護」2個解決方案，盼提供新創公司實質技術建議與幫助，特別在智慧醫療、製造、零售等領域的數位轉型或創業輔導。

今年安勤再次舉辦特展，將偕同異業夥伴啟動AI共融計畫，將科技、不同產業的經驗鏈結共融，尤其是備受注目的人工智慧與資通訊科技，運用大數據與人工智慧預測、判斷／辨識與治療，有助於減少判斷落差、降低營運成本、減輕人力。