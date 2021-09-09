長榮(2603)公布8月營收，衝上500億元，以500.22億元再創史上新高，月增9.03％，年增164.79％；累計前8月營收2858.2億元，年增131.72％。長榮也啟動另一波造船計畫，決議訂造24艘小型貨櫃輪，預計總金額9.58億美元到10.98億美元之間。

長榮這次預計訂造的總數量達24艘，包括2艘1,800 TEU、11艘2,300 TEU及11艘3,000 TEU全貨櫃輪，平均每艘船的價格約在2800萬美元到5100萬美元間，是日前訂造20艘1.5萬TEU的貨輪後，又一次大規模造船。

上海出口貨櫃SCFI綜合指數上周再創新高，為4502.65點，單周上漲2.6％。各航線中，美東線及美西線分別上漲4.5％及5.3％，高於預期，歐洲線運價上漲1.0％。

目前美洲線進入運輸最旺季度，美國零售商因應購物節慶將至加大備貨力度，同時由於美國零售商庫存仍位於歷史低點，預期補庫存需求旺盛將推升貨載需求續強。而運力供給方面則因碼頭缺工導致船舶在港時間拉長、碼頭腹地空間有限、運輸供應鏈如拖車、火車運轉不順，使貨物回堵到碼頭，運力供給將持續受限。法人看好艙位供需緊俏將帶動貨櫃運價持續上漲，第4季續旺，長榮單月營收還有再戰新高機會。