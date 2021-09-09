上櫃股票益安(6499)自110年9月9日起得為融資融券交易；天剛(5310)因其財務報告顯示其淨值仍低於所列示股本二分之一，其上櫃有價證券繼續仍採變更交易方式櫃檯買賣。

櫃檯買賣中心表示，益安公司之上櫃期間、設立年限、每股淨值、實收資本額達新臺幣6億元以上且最近一個會計年度無累積虧損，皆符合「有價證券得為融資融券標準」第2條之規定，另審核日前亦未有股價波動過度劇烈、成交量過度異常，及股權過度集中等事項，自110年9月9日起得為融資融券交易。

益安目前實收資本額為7.31億元，記名股東總人數計有3804人，而持股1000股至50000股之股東人數為3057人，全體董事、監察人、經理人及持股超過10%股東之記名股份總數占公司上櫃股份之比率為38.25%。

在天剛公司部分，櫃買中心表示，天剛公司前因與關係人交易金額重大且未能具體釐清其交易之必要性及交易條件與價格之合理性，亦未能提供相關合約及取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見，其內部控制制度尚難謂有效落實及改善，對股東權益影響甚鉅，櫃買中心爰依業務規則規定，公告天剛公司之上櫃有價證券自108年5月10日起採預收款券交易。

櫃買中心指出，天剛公司已於108年股東常會向股東說明與關係人交易之相關事項，並於108年第2季財務報告之關係人交易揭露已取具評價報告及會計師出具價格合理性意見書作為交易價格評估之依據，經檢視110年其所取具會計師出具內部控制制度設計及執行有效性之審查意見書，內部控制制度缺失事項業已改善，其上櫃有價證券原列為變更交易方法之處置原因業已消滅，惟因該公司110年第2季之財務報告顯示其淨值已低於所列示股本二分之ㄧ，故該公司之上櫃有價證券仍應依業務規則第12條第1項第1款之規定繼續採預收款券交易。