「是時候讓這場騙局停止了！」資深媒體人彭文正、台大榮譽教授賀德芬、旅美教授林環牆等3人2019 年陸續因總統蔡英文「論文門」事件成為台灣司法史上破天荒的「總統告學者」案例。3人今天上午10點半將在立法院群賢樓101室舉行「蔡英文論文門最終審判」國際記者會，台北的實體記者會由人在台灣的賀德芬主持，人在英美的林環牆、彭文正視訊連線；在台北的實體記者會之後12小時內也將會再舉行一場英文的記者會，向國際放送。

本周以來彭文正等人已經揭露相當多內幕資訊，包括蔡總統在號稱1984年3月畢業後的半年親手填寫的「國立政治大學教師資格審查履歷表」，竟然填了一個跟國圖版論文完全不同的題目；總統府之後解釋那是論文第二章的章名，遭外界熱議，醫師蘇偉碩更開出第一槍要求蔡總統「自行請辭以謝國人」。

之後彭文正等人又揭露考選部曾於1987年查證過蔡英文博士資格，考選部則回應那是因為蔡英文要參加國家考試，林環牆則反問是參加甚麼國考？但考選部至今未回答。彭文正更揭露蔡英文不只被考選部或教育部查過一次，而是從1984年到1990年被查過6次！任何台灣的正牌教授都不可能被如此對待，而蔡英文每次都被拖延或以偽造資料等方式蒙混過關。

彭文正表示，探究總統蔡英文的博士論文真偽，是第四權工作者及知識分子應盡的天職。2年前，檢方依加重誹謗罪起訴他們3名學者，台灣司法史上破天荒出現「總統告學者」的案例。2年期間，所有關心蔡英文論文疑雲的群眾飽受司法與媒體的惡意質疑，「我們不禁要問，民主國家的政府官員都有被檢驗其誠實與否的義務；何以在台灣卻完全相反，被質疑的一方捨棄最簡單的自清方式，反過來挾著司法主場優勢，暴力清場來自社會的質疑聲浪？」

彭文正說，諷刺的是，堅守「學術倫理」恰恰是學者的品格認證，質疑蔡總統誆騙過關的學位疑雲，這是所有學者最本能的反應。但自從總統提告3位學者至今，「查證蔡英文論文會被告」這樣的律條深深烙印在所有民眾的心中，這是對學術真理的踐踏，更是對知識份子的侮辱。

他表示，如果，國家元首被特權護航一生卻選擇裝死到底；如果，號稱民主台灣卻繼續縱容國家司法護航學術詐欺犯，台灣人還能跟世界炫耀僅存的民主價值嗎？解嚴至今30餘年，台灣依然被威權壟罩，除之不盡。「這是一場屬於學術界的轉型正義！」彭文正說，轉型正義的執行，從威權面對過錯開始；學術正義的展現，就從蔡英文女士正視自己的學術詐欺問題開始。

彭文正近日已經預告，今日記者會會將以往未揭露的資料通通公開，目的是希望社會大眾與學界公知們能夠一起站在質疑威權的這一端，呼籲蔡英文女士善盡一國元首的責任，勇敢承認博士學位走偏門的事實。同時，今日亦將曝光整起論文門行政、司法聯手詐騙的最新證據。