臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

促轉會昨日（8）拋出中正紀念堂改制為「反省威權歷史公園」計畫，強調將拆除已故前總統蔣中正的銅像，並改造堂體外觀，預計半年內提出配套法案。消息一出引發各界論戰，大批網友認為疫情當頭此並非當務之急，更有網友直言：「民進黨現在是在找救援嗎？」

《中國時報》今日報導，促轉會昨日表示，「威權象徵處置」是促轉會的法定任務，2018年11月便提出「中正紀念堂轉型5原則建議」；經諮詢各界意見，於昨日提出「反省威權之歷史公園」規畫構想，目的是去除威權，強調威權不應在民主國家被崇敬

促轉會強調，改造重點分兩部分，一是將中正紀念堂主軸改為「反省威權之歷史公園」，強調改造威權空間、重構紀念敘事。二是「大廳銅像應予移除」、「堂體功能及外觀應予改造」，以及「園區整體崇拜軸線應予破除」。在此規畫下，未來半年將研擬配套法案，以符合「反省威權之歷史公園」的需求。

此消息引爆網路激烈論戰，臉書相關新聞連結湧入大批網友留言，部分網友表示贊成，卻有大批網友持反對態度，紛紛表示：「民進黨現在是在找救援嗎？」、「請問這是現在最重要的事嗎？」、「要拆不反對，但是先把受疫情影響的民眾生計搞好吧」、「用威權改造威權」、「文化部弄不動，改促轉會，那是什麼黑手」、「當年的威權，有當時歷史大環境的具體需求，用現在的眼光與價值去衡量亂世中究竟應該怎麼做，感覺不公允」