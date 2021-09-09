新北幼兒園群聚風暴持續擴大，基因定序結果確定為Delta變異株，專家諮詢小組召集人張上淳也證實，恐已經過好幾波感染。衛福部草屯療養院醫師沈政男推測，確診的埃及爸爸就是這波的感染源，且可能已傳至第四輪，現階段應密切觀察室內群聚及內用防線，若有被攻破的情況，就必須考慮升至三級警戒。

沈政男昨（8）日於個人臉書分析，埃及爸爸檢疫14天後依然確診，且具有傳染力，但Delta變異株就是如此，14天前後PCR檢驗都是陰性，研判是偽陰性的可能性比較大，且從此例來看，幼兒、太太及鄰居都染疫，CT值也都比較低，「大概就是這波Delta變異株的感染源了」。

幼兒園群聚案感染關係圖。（圖／指揮中心提供）

沈政男推論，埃及爸第一時間就傳給幼兒、太太及台大麻醉護理師，這是第一輪；幼兒到了幼兒園傳給同學，同時麻醉護理師也傳給大樓其他鄰居，這是第二輪；再來就是同學再回家傳給家人及阿嬤，這是第三輪。

沈政男表示，以潛伏期約5天來看，第四輪應該已經傳播了，只不過至今還未看到確診案例，但這一波匡列1013人，358人為陰性，22人陽性，尚有633人檢驗結果未出爐，不過22人陽性大約就是傳了三輪的人數。

沈政男說，屏東枋寮鄉6月爆Delta變異株危機，靠三級警戒就把它阻斷，若現在雙北升至三級當然也可，「但那是最後手段」，在這之前取消餐飲內用，是代價較小且正確的手段。不過目前看新北每日篩檢上千例都是零確診的狀態，就代表Delta變異株沒有滲入社區，僅限於家戶與職場傳播，現階段是密切觀察室內群聚及內用防線，若有被攻破的狀況，就必須考慮升至三級警戒。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。