59歲女星狄鶯擁有凍齡臉蛋和傲人的魔鬼身材，堪稱是演藝圈的美魔女，不過近來卻被兒子孫安佐在社群媒體上爆料，透露她不僅迷上自製長輩圖，還會每天上傳到群組，更無奈表示：「我媽現在每天都在弄這個，你們爸媽也會嗎？」

孫安佐常在Instagram與粉絲分享日常生活，不過近日卻在限動PO文抱怨母親，只見他曬出名為「孫氏企業」的家族Line群組，透露母親近來迷上製作長輩圖和表情包，從中可以看到狄鶯除了寫下勉勵的話語，還附上自己的美照，甚至是賣萌的照片，最後更反問網友：「我媽現在每天都在弄這個，你們爸媽也會嗎？」語氣中充滿著些許無奈。

孫安佐爆料狄鶯迷上自製長輩圖，還會每天上傳到群組。（圖／sun_edward_64 IG）

而這些長輩圖，狄鶯也會放到自己臉書上與粉絲分享，其中一張只見她擺出嫵媚的撩人姿勢，穿著低胸上衣及超短皮褲，微微露出傲人雙峰，不僅看不出來已經59歲，還引發眾人無限遐想，對此網友紛紛回應：「安佐媽媽穿太辣了」、「美女姐姐心想事成，幸福開心每一天」、「狄鶯女神全身充滿正能量」，但也有人詢問：「這些字會擋到你美麗的照片、為何不放照片外」，她則是回應：「那就沒特色啦」。

狄鶯向來不吝嗇秀出好身材，日前在臉書曬美照時，只見她穿著貼身亮黃色上衣，纖細水蛇腰呼之欲出，辣穿短裙的她更直接放送一雙修長美腿，掀起網友一陣討論。