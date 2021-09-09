台中1名男子擔任兼職外送員，前年5月與應召女約在旅館性交易，過程中突謊稱是警察，說已將對話紀錄備份在警局，他稱因為已「進行」到一半，也有部分缺失，要求對方「降價完成」，之後他會將警局紀錄刪除，事後挨告全遭檢方拆穿謊言，檢方還發現男子早在2002年就曾假扮警察性侵女子，此案遭判3年2月。

判決書指出，該男子平時白天在工廠做作業員，下班兼職做外送員，前年5月他透過交友軟體認識1名應召女，約在旅館做性交易，不料做到一半他突然向對方說「我是警察，是要來抓妳的」，他說2人的對話紀錄已經備份在警局，但因為他已經發生性行為到一半，也有部分缺失，因此要求對方降低價錢並做完性交易，他之後會回警局將紀錄刪除。

該應召女當下嚇傻不願繼續，男子則威脅說「如果妳再穿（內褲），就叫同仁來抓妳」，最後性侵對方得逞，女子事後崩潰提告，事後男子被依強制性交罪判刑3年2月；不過警方認為，男子早在2002年就曾假扮警察性侵未成年少女，遭判緩刑3年，2010年又被其他女子控訴性侵遭判緩起訴，男子已是慣犯卻未悔改，檢方因此上訴。

男子則說，他需扶養90歲母親與2歲孩子，並且已與對方達成和解，希望法院能減刑；台中高分院認為男子並非一開始就坦承悔悟，且確實有相同類型犯罪前科，認為一審量刑妥適，駁回上訴。可上訴。