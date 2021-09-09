小編今天（9日）精選5件不可不知的國內外財經大事。法人表示，針對8日自營商自營及避險部位賣超70億餘元，以「自殺盤」來形容，因外資僅僅賣超近11億元，反而是內資「自殺」；而台積電尾盤最後一筆急拉5元，以619元小跌4元作收，主因外資買超7199張，帶動的「拉積盤」穩盤，市場趁著疫情消息「利空測底」，接下來16893點頸線位置要守住，否則恐會向8月的16248點測底。

【1】Delta來襲 官股賣百億後急護盤

Delta變種病毒來襲，8日盤中市場傳聞確診個案高達50例，引發恐慌性賣壓，自營商更賣超70億元、史上第十高，導致加權指數一度重挫261點，所幸外資搶補台積電7199張，配合八大官股券商終結三天賣超百億元，反手鎖定富邦金、中華電等權值股，轉為買超41億元強力拉抬下，尾盤爆出202億元大量急拉62點，指數跌勢大幅收斂，終場收跌158點，但季線仍宣告失守。

【2】聯電總座喊話：今年產能賣光 和客戶談明年訂單

晶圓專工大廠聯電共同總經理簡山傑8日表示，市場雖出現部分雜音，但目前晶圓代工產能仍供不應求，客戶仍在搶產能，聯電今年產能已銷售一空，現階段與客戶洽談的是明年產能，客戶傾向談長期合作及簽訂長約。對於是否持續調漲價格，簡山傑表示，不評論價格問題。

【3】友達8月營收維持高檔 今年可望4季度全面獲利

友達公布2021年8月自結合併營收為327.1億元，較上月減少1.9％，較去年同期增加34.9％。雖然8月、9月面板價格走跌，不過面板從去年6月起漲至今價格翻倍，目前價格仍處於高檔，預期面板廠今年仍可望繳出四個季度都獲利的表現。

【4】謝金河意外爆料：趙少康問他這2檔股票能不能買

近期在權值股台積電強彈助攻下，台股6日一度漲破17600點大關。財信傳媒董事長謝金河表示，最近有位不認識的朋友透過臉書問他，台灣股票一直漲，台灣經濟真的那麼好？他透露，2019年底參加朋友小孩的婚宴，趙少康夫婦就坐他隔壁，也問他相同問題，他斬釘截鐵回應「台灣經濟很好，比你想像中的好。」當時趙少康還問他，200多元的台積電、聯發科可不可以投資？他回說，「當然可以呀！」

【5】紓解晶片荒 英特爾950億美元 赴歐建兩廠

全球晶片供應吃緊，掀起跨國擴產競賽，美國半導體龍頭英特爾（Intel）為了應戰，打算豪擲800億歐元（950億美元）在歐洲建置兩座新廠，擴充在當地的晶片產能。