台灣面臨Delta病毒威脅，全國人心惶惶。台北市市長柯文哲表示，無論新冠肺炎是否流感化，應都要讓全民打到2劑疫苗，然衛福部部長陳時中7日卻表示，要全民打2劑，是「幾乎是不可能的任務」，並指目前的策略仍是以衝高第1劑施打為主。對此，國民黨台北市議員張斯綱直言：「那要陳時中這個指揮官有何用？」

針對柯文哲建議指揮中心應採取美國的戰術，讓全民都施打兩劑疫苗，陳時中回應，「全民打兩劑幾乎是不可能的任務」，有一部分民眾還沒列入打疫苗的適應症，也有一部分人是絕對不打的，這也沒有強迫。

張斯綱昨日（8）則在臉書發文質疑：「全民打第二劑是不可能的任務？那要陳時中這個指揮官有何用？」張痛批陳時中，不用在那邊耍嘴皮子，說什麼未滿12歲的孩童不能打疫苗或有些國人不想打之類的，他就問扣掉這些人之後，現在有的疫苗足夠讓其他國人都打到第二劑嗎？很顯然目前就是不夠。

張斯綱強調，當世界上已有國家在追打第3劑之時，陳時中卻一邊嫌民間幫忙爭取明年3千萬劑BNT的數量有點太多；另一邊又跟國人說全民打第二劑是不可能的任務。國門兩度失守、疫苗買得不夠，又沒看到政府積極的去催貨，這齣不可能的任務，陳已經到了「自導自演」的地步了。