就在北京新修訂的「中國海上交通安全法」1日起生效，要求核動力船舶等5類外國船艦進入領海必須向中方報告後，美軍航母戰鬥群和1艘驅逐艦周三分頭穿越南海。

據《星條旗報》（Stars and Stripes）和CNN新聞網8日報導，美國第7艦隊周三說，飛彈驅逐艦「班福德」號（USS Benfold，DDG 65）主張航行權利和自由，航行南沙群島美濟礁12 海里範圍內。另一方面，美國「卡爾文森號」（USS Carl Vinson，CVN-70）航母戰鬥群則在相關區域進行訓練。

美國海軍第7艦隊發言人藍福特（Mark Langford）周三說，這些軍艦在航行時，沒通知任何聲稱擁有南海主權的國家。

而解放軍周三發表聲明說，「班福德」號未獲允許進入南海，南部戰區組織海空兵力進行跟蹤監視，並予以警告驅離。解放軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校說，中方對南海諸島及其附近海域擁有「無可爭辯的主權」，並痛批事實一再證明，美國是不折不扣的「南海安全風險製造者」，是南海和平穩定的「最大破壞者」。

而第7艦隊則回應，相關軍事行動遵守國際法，並說北京的聲明是在歪曲海軍行動，並「堅持過度和非法的海上主張」的一長串最新行動。