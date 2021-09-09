台中立委陳柏惟罷免案將在10月23日登場，顏寬恒辭去國民黨副秘書長的職務回到台中沉潛，沒想到在9月8日發出檄文，強調無關藍綠，而是海線居民對一個不適任立委所做的罷免。劉寶傑認為：「開戰了！兩邊會打起來了！」這是市長選舉前哨戰！

劉寶傑8日在政論節目《關鍵時刻》驚呼，現在開始正面對決，顏寬恒出手了，可是最後有一個關鍵，整個民進黨會為了陳柏惟拚下去嗎？

吳子嘉分析，「絕對不可能！」「一葉落而知天下秋」，這個罷免太重要了，因為10月23日罷免，再來12月18日公投，這是國民黨新任黨主席要表現給大家看，如果罷免沒有成功，事太嚴重的事情！這一戰要成功，再殺12月18日。

劉寶傑認為，那麼民進黨就要擋住啊！不然兵敗如山倒！

吳子嘉分析，民進黨在台中「派系離異」，不會做這件事情，這要靠大量資源反操作，民進黨不會做這件事，因為這是陳柏惟個人的事情。蔡英文也不會做這件事，跟她一點關係都沒有！

劉寶傑驚訝，陳柏惟就像是帶刀侍衛，還是不行嗎？吳子嘉說，想當侍衛的滿街都是，這不重要。

吳子嘉揭露，這篇檄文後面涉及到台中縣資源整合，派系要不要挺顏寬恒？這是地方議員前哨站！一定要挺顏寬恒。

吳子嘉強調，陳柏惟面對的，不是顏寬恒一個人，而是台中的派系、盧秀燕、新任國民黨主席！民進黨沒有這麼笨，去碰這件事情？他直言，目前在台中，民進黨蔡其昌和盧秀燕民調差了45％，民進黨在台中已經崩盤了，找不到候選人出來跟盧秀燕拚。再去碰陳柏惟，增加挫敗，民進黨不會冒冒失失去找自己麻煩，新潮流在台中算得準的不得了，他預估「保證把陳柏惟丟包」。