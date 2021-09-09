日本視覺系空氣樂團「Golden Bomber」（金爆），以節奏感強烈的音樂風格與舞台造型受到大批粉絲的喜愛。而被粉絲封為男神的37歲主唱「鬼龍院翔」，在不久前才剛宣布與圈外女友幸福完婚，沒想到婚後短短幾天就被爆出還有一名交往10年的砲友，讓他不得不出面道歉。

根據日本媒體《週刊文春》的報導，鬼龍院翔在金爆尚未成名前就認識了當時還只是名大學生、20多歲的女子，兩人後來雖順利發展成男女關係，但鬼龍院翔認識了現在的妻子後，便劈腿與現任妻子交往，私底下卻仍與該女子發生肉體關係長達10年之久，直到與現任妻子準備結婚，他才向女子坦承一切，讓她受到嚴重打擊，造成巨大傷痛。

據了解，鬼龍院翔因帥氣的外表與迷人的嗓音，受到大批鐵粉的支持，而近日準備結婚的他，還在4天前於部落格上發表閃婚喜訊，並表示「對方是圈外人，希望大家能尊重他們，避免碰觸家人隱私」，大動作的曬出「護妻宣言」讓粉絲們又驚又喜，也紛紛送上祝福。如今卻被爆出劈腿，甚至將女方當成砲友10年，讓鬼龍院翔形象跌入谷底，大批網友湧入他的部落格痛罵他是渣男。

事後，鬼龍院翔接受媒體採訪時也承認，「和那位女性友人確實有10年的時間非常要好，但我們最後見面是在今年3月，告知對方要結婚之後便沒再連絡，因為這件事讓她受到傷害非常抱歉」，但他即使出面道歉仍止不住網友的怒火，也讓他瞬間從完美人夫成渣夫。