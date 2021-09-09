本土疫情升溫，美股4大指數周三(8日)全數皆墨，台股面臨內憂外患，今(9日)開盤下跌95.45點，以17175.04點開出，台積電開盤即跌7元，以612元開出，跌逾1%，指數跌破17200點，觸及17146點，跌逾百點，恐回測萬七。

隨著高盛等投資銀行下調美國經濟成長預期，市場擔憂Delta變種病毒恐削弱經濟復甦力道，以及不知美國聯準會(Fed)何時收回貨幣寬鬆政策的不確定性因素影響，美股4大指數皆收低，道瓊工業指數下跌68.93點，跌幅0.2%，或68.93點，以35031.07點作收；標普500指數下跌5.96點，跌幅0.13%，收在4514.07點；那斯達克指數下跌87.69點，跌幅0.57%，收在15286.64點；費城半導體指數下跌42.05點，跌幅1.23%，收在3377.68點。台股ADR也下挫，台積電ADR跌2.25%，聯電ADR跌3.35%。

台股8日盤中謠傳確診病例暴增，引發台股恐慌性殺盤，盤中一度暴跌逾260點，終場收在17270點，下挫158點，成交值3210億元。三大法人同步賣超，其中以自營商賣超70.4億元最多，外資及陸資賣超10.87億元，投信賣超4.76億元，合計賣超86.03億元。

摩爾投顧分析師陳昆仁表示，短線疫情雜音再起，面臨8月起跌套牢壓力區，因此震盪難免，不過最終疫情會和行情脫勾，投信作帳轉為結帳，好壞股通殺，等待錯殺股超跌買點，防疫族群則留意短線題材面消退，回歸基本面後的轉跌。