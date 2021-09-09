新北板橋幼兒園爆發群聚，至8日已23人確診。僅一河之隔的台北市如臨大敵，儘管無新增本土個案，仍做好防疫準備。醫師姜冠宇透露，北市衛生局發出簡訊，要求各醫院備好專責病房，他呼籲民眾中秋節別返鄉，「車票取消吧！」

原以為長榮機師「突破性感染」告一段落，沒想到重點拉回新北，板橋的幼兒園群聚事件持續擴大。北市聯醫醫師姜冠宇臉書PO文，指已收到衛生局通知，「要開始準備了」。

「因應疫情變化，請各院專責病房保留量能，暫緩收治非COVID19個案，並暫緩關閉專責病房，請儘速演練專責病房全部開設事宜。」

北市未雨綢繆，要求各院備妥專責病房量能，以因應可能突如其來的疫情變化。姜冠宇呼籲，今年中秋節大家收收心，把要回家的車票取消吧！減少人流移動，避免已進入台灣社區的Delta病毒蔓延。

網友熱烈討論，抱怨降級才沒多久，怎麼好像又要升級的感覺，「實在不想再來一次三級」、「做好最壞打算最好準備」、「看樣子真的要與病毒共存了」、「雙北不可能清零，只要口罩沒戴好，遲早會有案例大爆發」。