2005年某天，某房地產公司老闆洪某約時任秀英區委副書記、區長的吳川祝在停車場見面彙報專案工作，臨走時將一個牛皮紙檔案袋遞給吳川祝，說是專案有關資料。「回家後我打開一看，裡面是10萬元現金，我覺得這樣不好，想退還這筆錢，但洪某說『我跟你就如母子一般，別見外』，我感覺她很真誠，礙於情面，就收下了第一筆大額好處費。」吳川祝告訴《中國紀檢監察報》說，這是錯誤第一步。

第一次逾越底線後，吳川祝覺得「這好像也沒什麼問題」，此後，更心安理得地收下各種好處費，並讓老闆們為他出資養金錢龜、買花梨木、裝修房屋等。

2017年吳川祝調任樂東縣委書記後，海口某俱樂部董事長特意為他「私人定製」，安排一名前國家一級運動員長期住在樂東，充當吳川祝的乒乓球私人陪練。

「吳川祝的受賄方式比較獨特，」辦案人員說，「他十分謹慎，很少直接打招呼，主要是通過其聯繫人代為出面或在有其下屬職能部門負責人參加的飯局上站台，為老闆承攬項目『助攻』，並將老闆打造為自己的『錢袋子』，用錢就找他們拿。」

吳川祝認為，只要不把老闆的錢裝在自己兜裡就不算受賄，於是，他與身邊相處十餘年的老闆吳X武、王某斌等人達成共識，即吳川祝負責幫他們承攬專案，倒賣賺錢後，將大部分錢款放在他們那裡，待他退休後再行分帳，以規避審查調查。

以樂東縣城鄉環衛一體化專案運營服務專案為例，欲承攬該項目的某公司得知吳X武與吳川祝關係密切，便與吳X武以「共同投資」的方式組建公司，吳川祝幫助他們得標該專案，特許經營期9年，合同金額每年1.98億元，吳X武則按出資比例每年從該項目上分得40％的利潤。

據介紹，待吳川祝退休後，2人僅從該項目的第一期3年特許經營中即可瓜分名為利潤、實為共

同受賄的3099萬餘元。此外，吳X武這個「錢袋子」中還裝有其承諾送給吳川祝的某項目10％利潤，某工程項目合同價款5％的好處費，共計1010餘萬元。

2016年至2020年，吳川祝幫助王X斌順利拿下9個專案和2塊土地。王某斌全部倒賣出手，獲利1825萬元，二人約定待吳川祝退休後再「分贓」。

據了解，在樂東任職的兩年多時間裡，臨近退休的吳川祝為自己的「錢袋子」們大肆拿項目、土地，金額高達20餘億元，其中絕大部分都通過轉讓、倒賣獲取高額利潤，以致有資質、有實力的央企都需要通過這些「錢袋子」才能承攬到項目。

經查，2005年至2020年，吳川祝在海口、樂東任職期間，利用職務便利或職權上的影響，為吳X武等13人在建設工程項目承發包、土地使用權出讓、房地產開發經營、採礦廠規畫報建以及貸款審批、資金撥付等方面謀取利益，收受他人賄賂和約定收受他人賄賂共計6295萬餘元（其中2186萬元既遂、4109萬餘元未遂）。