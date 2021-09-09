海口市瓊山區委書記任內，吳川祝逐漸自我膨脹，變得居功自傲、怨天尤人，《中國紀檢監察報》報導，他說：「在這期間，我多次被列為副廳級領導幹部考察對象，但都得不到提拔。我很煩悶，有時候覺得組織不會用人，有時候又覺得是自己運氣不好。」

為了「求運勢」，吳川祝在家中供奉起了佛像、並長期與所謂「風水大師」結交，新搬辦公室或祖宅翻修、住房裝修時，他都會請「大師」指點迷津。此外，吳川祝為謀求政治資本，更不擇手段，充當起黑惡勢力「保護傘」。

2011年，吳川祝被提拔為海口市人大常委會副主任，走上副廳級職位。然而，他不僅沒有感謝組織培養和信任，履職盡責擔當作為，反而更加迷信風水，甚至為了所謂「風水格局」，損害公共利益。

2020年6月初，吳川祝因家犬在祖宅灶台裡難產而亡，覺得不對勁，便請「大師」作法問卜，求化解之策。6月22日，吳川祝被留置。「這是凶兆未化解啊！」這位有著37年黨齡的縣委書記在被留置時，仍執迷不悟。

此外，上世紀90年代以來，海口市吳宗隆、吳宗謙兄弟招攬大量刑滿出獄和社會閒散人員，在海府地區打架鬥毆、逞強耍橫、開設賭場，形成黑社會性質組織。2020年4月27日，大陸全國掃黑辦掛牌督辦海口市吳宗隆、吳宗謙黑社會性質組織案件。誰也沒有想到，順藤摸瓜，循黑找傘，竟找出了吳川祝。

吳川祝與黑社會有關係，原是該涉黑組織為了更好「辦事」，想方設法拉攏腐蝕公職人員，長期在海口擔任領導職務的吳川祝，早被其列為重點拉攏對象。

「我沒有任何背景，怎麼辦？我想只能靠『票子』和『政績』。因此，我無論在什麼崗位，都會想辦法幹出成績，謀求政治資本，甚至不擇手段。」在擔任區黨政主要領導後，吳川祝開始規畫自己的「仕途」，千方百計幹出成績，正缺「幫手」的他，與該涉黑組織一拍即合。

2010年，該組織的重要成員李平被公安機關抓捕。「李平是該組織大量犯罪行為的具體實施者，他一旦洩露內幕，整個團夥都將覆滅。」辦案人員說道。於是，該組織頭目吳宗謙連忙找到時任瓊山區委書記的吳川祝，請他保住李平。吳川祝接受請託後，以讓李平協助拆遷為由，幫助被公安機關以涉嫌尋釁滋事罪、非法買賣槍支罪立案的李平取保候審。

之後，吳川祝默許李平藉助該黑惡勢力採取暴力和「軟暴力」方式配合政府部門推動拆遷工作，在領導面前打造自己「救火隊長」形象，撈取政績。吳川祝為了政績不惜違反群眾紀律，用公權力為黑惡勢力高擎「保護傘」，喪失人民立場，犯下嚴重政治錯誤。