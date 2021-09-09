力達-KY(4552)8月合併營收為5.18億元，月增21.4％，年增2.4％，今年度單月營收首次站上5億元；累計前8月合併營收為29.43億元，年增16.9％。公司將於明天參加證交所第一上市業績發表會，說明下半年展望。

該公司8月三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重分別佔24.4％、59.1％及13.9％，螺桿機的應用持續深入各行各業製造產線，預計第4季將推出深入行業專用的螺桿新機，從通用型市場觸角延伸至指定行業應用，深化行業專用市場。

8月中國製造業採購經理人指數(PMI)由7月的50.4降至50.1，連五個月回檔，顯示製造業擴張力度有所減弱，主要是製造業原材料供應及產品交付受阻，生產周期延長，以致企業在原材料採購方面態度謹慎，惟通膨壓力部分已逐漸獲得緩解，製造業對未來依舊保持樂觀態度，公司持續緊盯疫情及原材料價格變化，做適度因應。