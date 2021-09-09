外資近2個交易日大舉進出台新金(2887)，先在7日買超1.47萬張、而8日又轉賣超1.57萬張，持股比為26.16%。台新金8月受惠於彰銀(2801)股息挹注，單月獲利月增9.9%，年增35%。

台新金自結8月獲利，在彰銀7.7億元現金股息挹注下，台新金8月稅後純益18.9億元，前8月稅後純益165.2億元、年增62.6%，累計EPS為1.41元。

台新銀行8月稅後淨利12.43億元，當月核心業務獲利動能持續穩健，提存前損益獲利較前月上升。累計稅後盈餘91.31億元，年成長4%。資產品質仍維持穩健，截至8月底逾放比為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為1028.29%。

台新證券8月稅後淨利0.68億元，主係當月證券市場日均量較上月下滑約34%，致公司經紀業務成交量下降，且大盤指數波動大，營業證券評價利益數減少；累計前8個月稅後淨利11.22億元，年成長達106.63%。

台新人壽8月稅後淨利0.5億元，主係雖公司保費收入持續成長，責任準備金亦相應增加，且本月受台幣升值影響，致兌換損失增加略為抵銷；累計稅後淨利3.5億元。