恐怖Delta入侵台灣，近日引發2起群聚案件，分別是長榮機師和新北幼兒園，讓不少民眾非常擔憂。對此，一名網友看著如今疫情的狀況嚇歪直呼，這與5月疫情爆發的劇本越來越像，都是從機師開始爆出來，然後雙北零星開花，接著感染源不明，但暫時不考慮升級，然後重要節日又逼近，如果擋不住大爆發，恐又要回去三級了。

一名網友在PTT上發文表示，現在的疫情擴散狀況，是否和今年5月的劇本越來越像？一樣都是機師先爆出來確診，出現感染症狀前去按摩，接著雙北零星開花，感染源不明待確認，然後指揮中心暫時不考慮升級疫情警戒，但重要節日逼近，如果疫情大爆發的話，恐怕又會再度進入三級警戒。

貼文引發網友熱烈討論，「國外也是這樣玩1年啦」、「人類會重複犯錯這點，永遠不會讓人失望」、「一樣的套路」、「歷史總是驚人的相似，人總是學不乖」、「這是5月劇本2.0」、「支持三級，停止內用，遠距辦公，早點控制早一點解封啊」、「劇本一樣，代表落幕一樣會有」、「重蹈覆徹，不知反省」。

除了長榮航空3機師染Delta之外，新北幼兒園群聚案的定序結果昨出爐，同樣是Delta變異株，但與長榮機師的序列不同，因此推測是不同來源的群聚事件。目前幼兒園群聚案的感染源仍不明，但已經擴散至社區當中，某棟大樓已經累計6人確診，因此新北市也擴大匡列905人接受採檢，其中343人為陰性，其餘則在採檢中。