美國網球公開賽已進行到後半段賽事，不論男子、女子組都相當精彩，這次我國好手謝淑薇雖在單打次輪落敗，但攜手比利時戰友梅騰絲(Elise Mertens)搭檔女雙闖進8強，而且都以相當懸殊的比數擊敗對手，有望衛冕大滿貫女雙金盃，不過在8強賽她們陷入苦戰，以3：6、6：7(1：7)遭淘汰。

謝淑薇與梅騰絲目前在女雙排世界第2，更是本屆美網頭號種子，從溫網草地至美網硬地締造大滿貫女雙9連勝，這次在8強遇上美國第11種子戈芙(Coco Gauff)和麥克奈莉(Catherine McNally)組合，看似能以火熱態勢獲勝，但卻遭受對方頑強抵抗，未能晉級相當可惜。

首盤第4局遭到對手破發，一度以1：4大幅落後，第7、8局雙方互破發球局，沒能扳回一城，最終就以3：6失掉首盤。第二盤謝淑薇與梅騰絲狀況回穩，和對方打成6：6殺進搶7，不過在關鍵時刻連丟了5分，將勝利拱手讓人。

謝淑薇在雙打失利後美網之旅也宣佈告終，雖然無緣再晉級，但整體表現相當不錯，甚至和梅騰絲送上3個6：0的「貝果」給對手，32強以6：4、6：2勝出，16強賽再以6：0、6：2不到一小時輕鬆晉級，完美展現溫網女雙冠軍的氣勢，三場比賽總計只失8局。

這次落敗謝淑薇也不用太失望，雖然無緣連霸大滿貫女雙，但下周仍能重返女雙世界第一，對謝淑薇來說還是獲益良多，接下來她肯定會在不少比賽中亮相，9月份預計還有阿斯塔納、摩澤爾、聖地牙哥、索菲亞公開賽、拉沃爾盃等賽事，祝福她有好的表現。