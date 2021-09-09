加州將在下週舉行對州長紐松（Gavin Newsom）的罷免投票，美國副總統賀錦麗今天返回故鄉舊金山聲援，試圖動員民主黨人對這場共和黨人發起的罷免戰說「不」。

民主黨籍副總統賀錦麗（Kamala Harris）在今天的集會演講中表示，「共和黨人認為如果他們能贏了加州，也可以在任何地方做到」，她認為紐松的遠見和政見讓共和黨「傾出大量資源和時間試圖拉下紐松」。

加州是去年美國爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後第一個實施居家防疫的州，嚴格的防疫規定下，民主黨籍州長紐松做了不當示範，參加遊說團體在高級酒莊餐廳的聚眾派對。

不滿紐松防疫措施的共和黨「加州愛國者聯盟」（California Patriot Coalition）因此發起罷免運動，並達跨越罷免投票門檻。這次加州舉行州長罷免暨補選，透過郵寄等提前投票已在8月16日開跑，現場投票日則訂在9月14日。

加州於2003年舉行過首次州長罷免暨補選，原民主黨籍州長戴維斯（Gray Davis）下台，由好萊塢男星、共和黨籍阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）補選上擔任新州長。

賀錦麗出生加州奧克蘭（Oakland）、在柏克萊（Berkeley）成長，2003年她當選為舊金山檢察長，紐松也當選為舊金山市長。兩人的政治生涯平步青雲，紐松曾任加州副州長，2018年以近62%得票率當選州長，並計劃2022年競選連任。2020年大選，拜登（Joe Biden）選擇和賀錦麗搭擋，賀錦麗成為美國首位亞、非裔副總統。

美媒指出，賀錦麗原訂8月底就要為紐松站台，但因美國自20年的阿富汗戰爭撤軍後，10多名美軍被炸身亡，賀錦麗取消訪問加州，延至今天。

共和黨人批評賀錦麗的行程，認為她應該專注在華府的工作。舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，共和黨全國委員會發言人巴契 （Hallie Balch）表示，賀錦麗應竭力讓滯留在阿富汗的加州兒童回家，而不是挽救四面楚歌的州長。

賀錦麗不是民主黨內唯一支持紐松的知名人士，前總統歐巴馬（Barack Obama）今天推文力挺，且消息指出拜登下週將到加州幫紐松打氣，但細節尚未公布。

加州向來是民主黨人票倉，選情目前對紐松有利。根據加州史丹佛大學智庫胡佛研究所與YouGov合作的民意調查，顯示1618位可能的選民中，57%反對罷免紐松。

另外，政治資料公司（Political Data Inc.）最新調查發現，加州2200萬選民中，截至昨天，已經有大約 610萬人、相當於28%的註冊選民已對這場罷免暨補選投下一票，巧合的是去年美國總統大選約有29%註冊選民在投票日前10天完成選舉。