巴西總統波索納洛7日發動示威活動威脅聯邦最高法院，眾議院議長、最高法院院長和政治分析家今天紛紛批評波索納洛的反民主態度，及無視疫情、通膨等巴西人民的現實問題。

聯邦最高法院院長福克斯（Luiz Fux）警告，波索納洛（Jair Bolsonaro）威脅不再遵行最高法院的裁決，將構成責任罪；如果波索納洛執意如此，可能成為國會彈劾程序的目標。

眾議院議長里拉（Arthur Lira）雖是波索納洛的盟友，但今天首次直接公開反對波索納洛的行為，並呼籲結束國家權力機構之間的緊張關係升級，以及社群網路上的虛張聲勢。

巴西副總統莫勞（Hamilton Mourão）則附和波索納洛對聯邦最高法院的批評，對波索納洛可能遭到彈劾的風險，輕描淡寫。莫勞認為波索納洛將在國會得到支持，阻止彈劾程序。

共和國總檢察院院長阿瑞斯（Augusto Aras）沒有直接提到波索納洛或他對司法機構的威脅，儘管阿瑞斯認同波索納洛要求關閉最高法院和國會的抗議活動，但捍衛對憲法的尊重。

巴西政治學家米羅（Carlos Melo）接受美國有線電視網巴西頻道（CNN Brasil）訪問說，波索納洛在9月7日巴西獨立紀念日舉行的示威活動中展現的力量較預期小。

米羅說：「之前各界預期參加示威的支持者人數會比較多，擔心會有卡車司機和警察團體參加，結果顯示波索納洛似乎沒有他威脅所擁有的那麼強大的力量。」

米羅指出，波索納洛像似提前明年總統大選的宣傳活動，為自己造勢，對COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）大流行、水電危機、通貨膨脹和失業等巴西人民的基本問題，則恍若未聞一般，置之不理。

CNN Brasil時事評論家莫利加（Fernando Molica）分析，波索納洛無視大多數巴西人的現實，只在乎自己的問題，在演說中只提到自己和涉及本身的問題，彷彿國家只有他和聯邦最高法院大法官之間的爭鬥。

莫利加說：「巴西的通貨膨脹令人擔憂，降低了家庭購買力，很多人三餐不繼。但政府不知道如何提高家庭補助款，每公升汽油漲到巴西幣7元（約合新台幣37元），1400萬人失業，近60萬人因COVID-19大流行死亡。波索納洛卻在巴西獨立紀念日這一天，表現出只在乎自己。」